INNRØMMET FEIL: Ola Hobber Nilsen innrømte at Brann skulle hatt to straffer i vestlandsderbyet mot Viking for to helger siden. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Hobber Nilsen dømmer toppkamp i Egypt

Ola Hobber Nilsen skulle egentlig ha dømt Rosenborg – Strømsgodset 2. påskedag. Tirsdag kveld dømmer han toppkamp i Egypt.

Mindre enn 10 minutter siden







Mandag kveld slapp det egyptiske fotballforbundet ut meldingen om at Hobber Nilsen og hans norske team skulle dømme toppoppgjøret mellom Pyramids FC og El Zamalek tirsdag kveld (norsk tid).

Etter vestlandsderbyet mellom Viking og Brann for to helger siden fikk dommer Ola Hobber Nilsen mye fokus rettet mot seg. Han bekreftet blant annet til VG like etter kampslutt at Brann skulle hatt to straffespark som de ikke fikk.

Skulle egentlig dømme Eliteseriekamp

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Han hadde allerede før det oppgjøret blitt satt opp til å dømme kampen mellom Rosenborg og Strømsgodset 2. påskedag. Flere mente at Hobber Nilsen burde fått en slags karantene, men Hauge sa det er opp til dommerne selv om de vil dømme eller ei.

Onsdag forrige uke kom imidlertid nyheten om at Hobber Nilsen likevel ikke skulle dømme på Lerkendal 2. påskedag grunnet et internasjonalt oppdrag. På grunn av at dette var en «høyrisikokamp» kunne han derimot ikke si noe om kampen før oppdragsgiver selv meldte nyheten.

Mandag formiddag bekreftet Hobber Nilsen til VG at han var på Gardermoen og at kampen ikke skulle spilles 2. påskedag, men dagen etter.

Han kunne imidlertid ikke si noe om hvilken kamp det dreide seg om på det tidspunktet da oppdragsgiveren – det egyptiske fotballforbundet – hadde annonsert det selv.

Det norske dommerteamet består av Ola Hobber Nilsen som hoveddommer, Tom Harald Grønevik og Geir-Oskar Isaksen som assistentdommere og Kristoffer Hagenes som fjerdedommer.

Publisert: 22.04.19 kl. 23:43