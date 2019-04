STILTE OPP: Tore Reginiussen var en av få fra Rosenborg som tok seg tid til å prate med mediene utenfor Lerkendal, dagen etter at trønderne hadde tapt 0–3 i Molde. Foto: Mats Arntzen

RBK-profiler unngikk pressen dagen derpå: – Vi er lei oss

TRONDHEIM (VG) I tur og orden forlot RBKs mest prominente spillere Lerkendal uten å prate med de fremmøtte mediene. Veteranen Tore Reginiussen og hovedtrener Eirik Horneland forteller at stemningen er trykket.

Mens Nicklas Bendtner satte seg i en svart Mercedes og forsvant, sa André Hansen pent «nei takk» til å stille til intervju før han fôr av gårde på sin tråsykkel.

Kaptein Mike Jensen forsvant. Det samme gjorde Pål André Helland.

– Det går på stoltheten løs nå. Vi har fått testet styrke og karakter. Vi sliter med å finne ut av det. Prestasjonen i Molde gjør vondt. Vi er lei oss for alle vi har skuffet, sa veteranen Tore Reginiussen (33), som til tross for at han hadde dårlig tid, tok seg tid til å snakke med mediene.

Det samme gjorde Eirik Horneland . Til tross for at presset på RBKs hovedtrener øker i takt med de svake resultatene, stilte 44-åringen rakrygget opp utenfor Lerkendal – slik han har gjort hele veien.

– Jeg opplever at jeg har tillit. Men jeg tenker ikke på det. Man er nødt til å vinne for å få levetid i Rosenborg. Nå handler det om å senke skuldrene. Vi må våge og vinne, sa Horneland til VG.

– Føler du at du har spillernes tillit også?

– Det må du nesten spørre de om. Jeg har sittet en fotballgarderobe jeg også når det går dårlig, og da begynner man å kikke litt rundt seg. Da handler det om å få samlet det, så det ikke spriker for mye i alle retninger.

PRESSET: Eirik Horneland måtte nok en gang svare på spørsmål om sin egen fremtid utenfor Lerkendal mandag, uten at det påvirket humøret og høfligheten i møte med de fremmøtte journalisten. Foto: Mats Arntzen

Horneland-favoritten David Akintola, som ble med Horneland til RBK etter en sterk sesong i Haugesund i fjor, var en av to spillere som pratet med pressen.

– Jeg håper han blir. Atmosfæren vil bli bedre og alt vil endre seg. Alle er triste nå, sier 23-åringen til VG.

Akintola fikk 32 minutter i 0–3-tapet for Molde søndag. Mens spillerne som startet kampen hadde restitusjonsøkt, trente nigerianeren på gress sammen med Gjermund Åsen, Alexander Søderlund og co.

– Det har vært en veldig tøff dag. Jeg tenker bare på å komme tilbake på trening i morgen. Presset er veldig stort. Akkurat nå må vi bare jobbe med hverandre, og få frem positivitet.

Med to uavgjort og tre tap på sesongens fem første kamper har Rosenborg fått sin dårligste start i serien noensinne. Fjorårets seriemester ligger helt nederst på tabellen.

– Det var en trøblete vinter. Man tar med seg det inn i seriestarten. Det var en dårlig start i Bodø, og så har ikke klart å spille på oss noe selvtillit. Det er vi litt preget av nå. Vi får det rett og slett ikke til, sier Reginiussen.

FORSVANT: Nicklas Bendtner satte seg i sin svarte Mercedes og forlot stadion uten å prate med noen etter mandagens restitusjonsøkt på Lerkendal. Foto: Mats Arntzen

