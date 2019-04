Kommentar

Her skal Horneland ha ros: Rakrygget i orkanen

Midt i Rosenborgs sportslige krise har det vokst frem en diskusjon om åpenhet i klubben. Her er det ikke treneren som er problemet.

Det er ingen enkel oppgave å være Eirik Horneland .

Fra en trygg tilværelse i Haugesund er veien lang til den oppmerksomhetsmagnetismen som følger med å trene Rosenborg. Så langt har alt gått galt med 43-åringen som det klubbledelsen hevder er «virksomhetens øverste leder».

Maken til press som det Horneland nå er under, er det neppe mulig å oppdrive i norsk klubbfotball. Og midt i en tid der det stort sett bare har vært pepper å få fra alle kanter, og det har jo vært velfortjent, er det også et område der det er grunn til å rose mannen som har to poeng etter fem kamper.

Det er nemlig noe litt befriende over den ærlige, ikke-tildekkende måten han står opp og svarer på spørsmål om tingenes triste tilstand. I «etter kamp-intervjuet» med Eurosport på Aker Stadion går det an å stille spørsmålet om han nesten fremsto i overkant desillusjonert om egen jobbfremtid, men i sum er det langt bedre å strekke armene i været og erkjenne hvor galt ting er gått, fremfor å lete desperat etter bortforklaringer og søke etter andre syndebukker.

Det er ikke så ofte du hører en fotballtrener ta så uforbeholden selvkritikk, som det Horneland gjorde etter tre runder. Da snakket han om at det var «uklokt» å legge et annet taktisk opplegg enn det troppen passer best til.

Nå har jo ettertiden vist at det var alt annet enn en quick fix å tenke i mer kjente baner, og fem kamper ut i sesongen har den nye treneren til gode å få en positiv opplevelse i svart og hvitt.

Men forhåpentligvis hjelper det ham å ha en så realistisk fremtoning, milevis fra for eksempel Per-Mathias Høgmos virkelighetsfjerne rosemaling av landslaget i sin tid.

På kommunikasjonssiden er det andre i klubben som har mer å hente.

Styreleder Ivar Koteng har hatt formsvikt på dette området lenge nå, og det er grunn til å spørre om i hvilken grad klubben etterlever postulatet om å sette «åpenhet» i førersetet, etter at for eksempel evalueringen av fjoråret brått ble bestemt hemmeligholdt.

I kjølvannet av kampen mot Molde spisset det seg til mellom Rosenborg-ledelsen og rettighetshaver Eurosport, i en konflikt der begge parter opptrådte klanderverdig.

Det er litt rart at tv-kanalen klarte å havne i en situasjon der treneren som fikk sparken i RBK fikk bruke ekspertrollen i studio til å hamre løs mot sin tidligere arbeidsgiver, attpåtil uten å få kritiske spørsmål. Det har jo ikke manglet på problematisering av at Ingebrigtsen får være ekspertkommentator om en klubb han har hatt så tette bånd til, og det som skjedde søndag er åpenbart noe som enkelt burde vært unngått. Men det skal raskt legget til at kanalen innså og erkjente bommen, og beklaget den både tidlig og tydelig.

Men uansett berettiger ikke tv-sendingen at Rosenborg valgte å svare med det som på mange måter fremsto som en boikott av Eurosport, som altså ikke fikk snakke med ledelsen i klubben dagen derpå.

Riktignok gikk det ikke altfor lang tid før konflikten ble løst, men det må kunne forventes at en så dreven, og uttalt «åpen», klubb som Rosenborg er sterkere på krisehåndtering enn dette.

Foran en mikrofon er det faktisk treneren som klarer seg best for øyeblikket, i alle fall på ledersiden. Selv om den komplimenten sikkert er en usedvanlig fattig trøst.

