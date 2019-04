FOR EN GJENG: Donny van de Beek har scoret og overfalles av lagkameratene. Foto: NEIL HALL / EPA

Fotballens vakre bølle: Unnskyld, Ajax!

(Tottenham – Ajax 0-1) I februar 2015 sendte jeg mail til Ajax. Spørsmålet: Er det mulig for VG å komme til Nederland og lage en historie på at det er blitt umulig for lag utenfor de store ligaene å hevde seg i Champions League?

«Vi har snakket med Edwin van der Sar og Marc Overmars og kommet til at vi ikke ønsker å stille», var svaret fra medieavdelingen. De to var og er henholdsvis administrerende direktør og fotballdirektør.

I ettertid er det bare å innse: Avslaget var til å forstå, det er bare å beklage henvendelsen.

Snakk om idiotisk spørsmål ...

Donny van de Beek, Frenkie de Jong og Matthijs de Ligt var i emning. Fire år senere er ingenting umulig for Ajax.

Alle vet hvordan laget spiller fotball etter de sensasjonelle seirene over Real Madrid og Juventus, men fremdeles er det like vanskelig å stå imot den ungdommelige energien, teknikken, det evige trekantspillet, det kloke samkjørte motpresset.

Tottenham er et av de beste lagene i verdens overlegent rikeste liga. London-laget tjener fire ganger så mye penger som Ajax, men Ajax’ gudfar, Johan Cruijff, har sagt at penger aldri kan score mål. Og i Amsterdam tenker man akkurat slik Cruijff formante, selv på bortebane i en Champions League -semifinale mot et av verdens beste lag.

Ajax vil spille fotball på sin måte, så får det gå som det går. Ajax skal vinne over Europa på sin måte, ellers kan det være det samme. Det er det som er den store drømmen, å bevise at det er mulig, nekte for at pengene bestemmer absolutt alt. Og tenk om de lykkes.

Laget tok kommandoen med en gang på Tottenham Hotspur Stadium. Ajax-spillerne var hele tiden noen tideler foran, raskere i beina, roligere i hodet, tryggere med ballen, hele tiden kvikkere til å se løsningene, som Hakim Ziyechs deilige pasning foran Donny van de Beeks 1–0-scoring.

Etter van de Beek misbrukte en stor mulighet til å øke ledelsen midtveis i omgangen, begynte imidlertid Ajax å gjøre småfeil, særlig den danske veteranen Lasse Schöne hadde noen stygge balltap. Tottenham vant stadig flere dueller, rystet Ajax slik eksmanager José Mourinho mente Manchester United gjorde i Europa League-finalen for to år siden, ved å bruke muskler.

De lettere Ajax-spillerne liker seg dårligere når det smeller i nærkampene, og Tottenham ble mer og mer aggressive. At råsterke Jan Vertonghens ekle hodeskade gjorde at svære Moussa Sissoko ble kastet inn på midten, gjorde det enda mer fysisk.

Men Ajax-spillerne er som veps rundt ballfører og Tottenham greide sjelden å skape noe skummelt, uten skadde Harry Kane og suspenderte Son Heung-min. Et snaut kvarter før slutt viste Ajax isteden frem sin kontringsstyrke. Dusan Tadic la ballen til rette for brasilianske David Neres, han traff stolpen, centimeter fra at Tottenham nesten hadde vært senket før returen i Amsterdam.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Med ettmålsledelse er det slett ikke over. Ajax vant hverken over Real Madrid (1–2) eller Juventus (1–1) på hjemmebane, og Tottenham bør og vil nok være langt mer aggressive fra start, og Son Heung-mins retur gir laget en helt annen dimensjon.

Men Ajax er klar favoritt nå. Jürgen Klopp dro Borussia Dortmund til finalen i 2013, Kylian Mbappé og Monaco sjarmerte alle med sin semifinale i 2017, men det Ajax gjør denne sesongen er allerede en større sensasjon. Kanskje er det den største sensasjonen i Champions League-æraen, med bakgrunn i at alle de beste klubbene har vært så dominerende det siste tiåret.

Ekstra vakkert er det at Ajax bøller med storklubbene samtidig som de store klubbene har flere og flere møter om hvordan en ny supercup-variant kan erstatte Champions League.

Pengene kommer garantert til å vinne den kampen, men Ajax-akademiet vil fortsette å lage sine tekniske spillere og nekte for at det ikke er mulig å vinne slik de vil vinne.

Det er ingen grunn til å tvile på dem lenger.

Publisert: 30.04.19 kl. 23:23 Oppdatert: 30.04.19 kl. 23:44