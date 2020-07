Ronaldo skjøt Juventus til deres niende strake «Scudetto»

(Juventus – Sampdoria 2–0) Cristiano Ronaldo (35) har gjort det igjen. To år i Italia: To ligagull.

2012: Juventus. 2013: Juventus. 2014: Juventus. 2015: Juventus. 2016: Juventus. 2017: Juventus. 2018: Juventus. 2019: Juventus. Og 2020: Juventus.

Ni år har gått siden et annet lag enn «Den gamle dame» løftet ligatrofeet i Italia, og søndag var det mannen som ble hentet inn for 1,2 milliarder kroner i 2018 som atter en gang ble avgjørende, mot Morten Thorsby & co.

Cristiano Ronaldo hadde vært nære å putte sitt 31. Serie A-mål for sesongen allerede tidligere på kvelden, men da Sampdoria-laget lot storscoreren stå umarkert på et frispark like før pause sa resultatet seg selv.

Miralem Pjanić, som skal til Barcelona neste sesong, trillet ballen observant bort til en ledig CR7 rett innenfor 16-meteren. Spissen plasserte ballen kontrollert bort i lengste hjørne, før han kunne juble hemningsløst med lagkameratene hele seks minutter på overtid i 1. omgang.

Årsaken til den lange overtiden, var en rekke skader. Alex Sandro og Gaston Ramirez ble begge liggende nede etter å ha skallet sammen, mens Julian Chabot, Danilo og Paulo Dybala alle måtte ut med skade før pause.

JUBLET: Cristiano Ronaldo viste følelser etter å ha sendt Juventus i ledelsen sent i 1. omgang. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Norsk rødt kort

Før kveldens kamp så kunne Inter teoretisk sett ta igjen Juventus om de sorte og hvite kun tok ett poeng på de tre siste kampene, mens Inter vant sine to.

Men etter pause fjernet det italienske storlaget all tvil om hvem som er Italias beste lag denne sesongen.

Igjen var det Ronaldo som fyrte løs fra avstand, og Sampdoria-keeper Emil Audero serverte returen rett i beina på Federico Bernadeschi som enkelt satte inn 2–0.

Og da mistet Norges eneste bidrag på banen hodet: Morten Thorsby, som allerede hadde fått et gult kort i 1. omgang, viste knotter i en takling på Pjanic – og fikk helt korrekt det røde kortet.

UTVIST: Morten Thorsby fikk sitt andre gule kort etter 77 minutter. Foto: MASSIMO PINCA / X06511

Vill toppscorerduell

Og like før slutt fikk Ronaldo muligheten til å svare på «toppscorerangrepet» til rivalen Ciro Immobile fra straffemerket – men bommet.

For det er ikke bare ligagullet som har ligget i bakhodet til Cristiano Ronaldo den siste tiden.

Portugiseren jakter også toppscorertittelen i Serie A, men i søndagens runde tapte han terreng i kampen mot den nevnte Lazio-spissen.

Tidligere søndag kveld scoret nemlig Immobile hattrick i oppgjøret mot Verona. Han står nå med 34 mål. Ronaldo kunne hatt 32 om han hadde overlistet Sampdoria-keeperen, men står nå «bare» ned 31 nettkjenninger.

Det var første gang Ronaldo bommet på straffe i Serie A denne sesongen.

SCORET HAT TRICK: Ciro Immobile for Lazio. Foto: EMANUELE PENNACCHIO / ANSA

Ifølge statistikkbyrået Gracenote er Immobile den mestscorende italienske spilleren i en enkeltsesong i Serie As historie. I 1958/59-sesongen scoret Antonio Angelillo 33 mål.

Det gjenstår to serierunder av årets sesong, og toppscorerduellen mellom Immobile og Ronaldo er langt fra avgjort.

Men Juventus holdt i alle fall unna for Sampdoria, og kan dermed pynte draktene med det italienske «Scudetto»-emblemet også neste sesong.

SCORET: Federico Bernardeschi. Foto: Antonio Calanni / AP

Publisert: 26.07.20 kl. 23:43 Oppdatert: 27.07.20 kl. 00:05

