NFF-presidenten slår full alarm: Frykter konkurser i Eliteserien og Obos-ligaen

Fotballpresident Terje Svendsen forteller at klubber i Eliteserien og Obos-ligaen frykter at de ikke står på beina når coronakrisen er over. NFF hører daglig fra bekymrede klubber rundt om i Norge.

Nå er han svært bekymret fordi klubber ikke kan søke på regjeringens kompensasjonsordning for næringslivet – hvis klubben også søker på idrettens egen krisepakke på 600 millioner kroner.

– Problemet er at regjeringen har lagt opp til at frivilligheten ikke kan søke fordi vi har en egen ordning, sier Svendsen til VG.

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Ordningen blir behandlet i Stortinget tirsdag.

– Treffer Odd dårlig

NFF frykter at fotballklubber går glipp av millioner, og at noen kan bukke under.

– Klubbene i Eliteserien og Obos-ligaen omsetter for to milliarder kroner og har 1800 ansatte. Det er store næringsvirksomheter som har store faste kostnader. På den ene siden er vi glad for pakken til idretten og frivilligheten, men det er ikke nok til å dekke tapene idretten har, sier Svendsen.

Han mener det er problematisk at «frivilligheten ikke kan søke fordi vi har en egen ordning».

– Utfordringen er at idretten blir behandlet som at alt er basert på frivillighet, men det er også store klubber som driver med næringsvirksomhet. Og det gjelder ikke bare klubber i Eliteserien og Obos-ligaen, men også store breddeklubber som har investert i haller og baner og har faste forpliktelser.

VG har den siste tiden vært i kontakt med klubbledere i nær samtlige eliteserieklubber. Den store bekymringen er at Eliteserien ikke starter opp igjen i slutten av mai. Da vil flere havne i trøbbel.

– Tiltakspakkene som myndighetene har stilt til rådighet, opplever vi at treffer en eliteserieklubb som Odd dårlig. Det gjør at inntektsbortfallet må kompenseres med sterkt justerte kostnader. Vi har foretatt permitteringer og tar nå grep for å justere direkte utlegg når sesongen kommer i gang igjen, sier Odds daglige leder Einar Håndlykken til VG.

Fotballpresidenten mener bestemt at flere klubber har et inntektsfall på minst 30 prosent, som er som er kravet for at foretak skal få kompensasjon fra staten.

– Definitivt! Det er klubber som bekymret for om de står på bena når dette er over, sier Svendsen.

Han opplyser at NFF daglig mottar bekymringer fra klubber, både topp og bredde, som har permittert ansatte.

– Det er null billettinntekter i mars og april i hvert fall, og man kan tidligst starte 23. mai, men også det er høyst, høyst usikkert, sier Svendsen, som påpeker at krisepakken til idretten er tydelig avgrenset til billettinntekter og kostnader knyttet til arrangement.

– Den økonomiske situasjonen er så dramatisk og alvorlig at fotballen er avhengig av ordninger og tiltak som sikrer at vi fortsatt har bærekraftige klubber når situasjonen normaliserer seg. Vi ber ikke om doble bidrag, men at vi i likhet med andre næringer får hjelp til å komme over kneika, sier fotballpresidenten.

