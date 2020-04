Foto: Frode Hansen

Torgeir Bjarmann ny sportslig leder i Stabæk: – Trigger meg veldig

Torsdag ble Torgeir Bjarmann presentert som Inge André Olsens erstatter i Stabæk – foran et lite pressekorps av roboter.

Pressen fikk ikke fysisk være tilstede da 51-åringen ble presentert under en pressekonferanse, men VG og Eurosport var representert på Nadderud gjennom robot-teknologi og fikk stille spørsmål til den ferske sportssjefen.

– Det er jo litt mer sjarmerende når folk faktisk er tilstede, men det går jo bra dette, sa Bjarmann lattermildt.

– Lyden funker greit, men det mangler jo litt den personlige kontakten da.

«Hopper» etter Inge André Olsen: – Trigger meg

Daglig leder Jon Tunold bekrefter at Bjarmann ble valgt etter å ha vært én av to finalekandidater til jobben.

– Vi er veldig glade for at vi har blitt enige med ham om en avtale, sier Tunold på pressekonferansen.

1. april gikk Inge André Olsen av som sportslig leder i Bærum-klubben etter å ha hatt jobben siden 2010.

– Å komme etter ham trigger meg veldig. Jeg vil forsøke å gjøre en enda bedre jobb, hvis det er mulig, sier Bjarmann om jobben.

– Jeg føler meg trygg på at jeg skal gjøre en god jobb for Stabæk og være en god ambassadør for klubben.

Bjarmann var sportsdirektør i Lillestrøm frem til 2017 og har jobbet som agent de siste årene. Han har tidligere også vært sportssjef i Lyn.

Ansatte permittert: – Forberedt på lavere lønn

Han gleder seg til å ta fatt på en ny jobb som sportssjef når han trer inn i stillingen 1. mai.

– Det er vanskelig å si hva som vil skje fremover med tanke på sesongstart, overgangsvindu og spillerkjøp- og salg, men med den troppen vi har nå skal kunne levere gode resultater, sier Bjarmann.

I Stabæk er alle ansatte permittert, mens spillerne er sendt på ferie frem til 4. mai.

Den situasjonen har vært et tema i forhandlingene mellom klubben og den nye sportslige lederen.

– Det har vært en god dialog på det. Torgeir er forberedt på at lønnen hans kanskje vil være noe lavere i en periode og at det kan bli snakk om permitteringer grunnet situasjonen vi er i, sier daglig leder Tunold.

– Vi setter veldig pris på at han har vært løsningsorientert på dette.

