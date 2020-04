INTERVJUET AV ROBOTER: Torgeir Bjarmann fikk en ny opplevelse da han ble intervjuet av robot-journalister under presentasjonen som sportssjef. Foto: Stabæk Fotball

Bjarmann presentert som ny Stabæk-sportssjef foran roboter

Torsdag ble Torgeir Bjarmann presentert som Inge André Olsens erstatter i Stabæk – foran et lite pressekorps av roboter.

Bjarmann trer inn i stillingen 1. mai.

Pressen fikk ikke fysisk være på plass da 51-åringen ble presentert under en pressekonferanse, men blant andre VG, Eurosport og Norsk Toppfotball var representert på Nadderud gjennom små roboter og fikk stille spørsmål til den ferske sportssjefen.

– Det er jo litt mer sjarmerende når folk faktisk er tilstede, men det går jo bra dette, sa Bjarmann lattermildt.

– Lyden funker greit, men det mangler jo litt den personlige kontakten da.

«Hopper» etter Inge André Olsen: – Trigger meg

Daglig leder Jon Tunold bekrefter at Bjarmann ble valgt etter å ha vært én av to finalekandidater til jobben.

– Vi er veldig glade for at vi har blitt enige med ham om en avtale, sier Tunold på pressekonferansen.

1. april gikk Inge André Olsen av som sportslig leder i Bærum-klubben etter å ha hatt jobben siden 2010.

– Å komme etter ham trigger meg veldig. Jeg vil forsøke å gjøre en enda bedre jobb, hvis det er mulig, sier Bjarmann om jobben.

– Jeg føler meg trygg på at jeg skal gjøre en god jobb for Stabæk og være en god ambassadør for klubben.

Bjarmann var sportsdirektør i Lillestrøm frem til 2017 og har jobbet som agent de siste årene. Han har tidligere også vært sportssjef i Lyn.

Ikke vært involvert i Brynhildsen-forhandlinger

Han gleder seg til å ta fatt på en ny jobb som sportssjef når han trer inn i stillingen 1. mai.

– Det er vanskelig å si hva som vil skje fremover med tanke på sesongstart, overgangsvindu og spillerkjøp- og salg, men med den troppen vi har nå skal kunne levere gode resultater, sier Bjarmann.

Situasjonen rundt Stabæk-spiller Ola Brynhildsen ble et tema på sportssjefens presentasjon. Brynhildsen har kontrakt til 1. juli 2020 og har ikke blitt enig om en forlengelse med Stabæk.

Enn så lenge har ikke Bjarmann selv vært involvert i denne prossessen.

– Som en Stabæk-profil og en ung spiller, så er det jo en spiller jeg som sportssjef hadde ønsket at fortsetter. Vi får se når jeg starter i jobben om det er noen mulighet for å få løst denne situasjonen med ham, sier Bjarmann.

Daglig leder Tunold var klar på at Brynhildsen er «velkommen til å være med videre i klubben».

Ansatte permittert: – Forberedt på lavere lønn

I Stabæk er alle ansatte permittert, mens spillerne er sendt på ferie frem til 4. mai.

Den situasjonen har vært et tema i forhandlingene mellom klubben og den nye sportslige lederen.

– Det har vært en god dialog på det. Torgeir er forberedt på at lønnen hans kanskje vil være noe lavere i en periode og at det kan bli snakk om permitteringer grunnet situasjonen vi er i, sier daglig leder Tunold.

– Vi setter veldig pris på at han har vært løsningsorientert på dette.

