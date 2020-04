MED DEN STORE POKALEN: Dietmar Hamann løfter Champions League-trofeet i Istanbul i mai 2005. Foto: KERIM OKTEN / EPA

Liverpool-helter ut mot egen klubb: – All respekt går tapt

Flere Liverpool-legender er veldig kritisk til at klubben nå permitterer ansatte og dermed lar skattebetalerne ta regningen.

Både Champions League-helten Dietmar Hamann (46) og stopperlegenden Jamie Carragher (42) uttrykker på Twitter sin skuffelse. Det samme gjør Stan Collymore (49):

– Jeg kjenner ikke til noen Liverpool-tilhengere som vil ha noe annet enn avsky over å permittere ansatte. Det er bare galt, skriver mannen som scoret 28 mål på bare 64 kamper for de røde.

Tyske Dietmar Hamann har en spesiell plass i Liverpool-tilhengernes hjerter etter at han kom inn i pausen – på 0–3 – og var sterkt delaktig i å snu til seier i Champions League-finalen mot AC Milan i 2005. Han er ikke imponert:

– Forbløffet over nyheten om at Liverpool utnytter ordningen og krever 80 prosent av lønningene fra regjeringen. Det er ikke det ordningen er skapt for. Det står i motsetning til moral og verdier i den klubben jeg lærte å kjenne, skriver tyskeren på Twitter.

Hamann vant i tillegg til Champions League, også den tidligere UEFA-cupen for Liverpool, samt to ganger både FA-cupen og ligacupen.

Tidligere lørdag gikk klubben ut og informerte om at de permitterer et ikke nærmere oppgitt antall ansatte som ikke kan utføre sine normale arbeidsoppgaver så lenge det er full stopp i Premier League og andre turneringer. Ifølge Liverpools nettsted skal staten dekke 80 prosent av lønnen deres mens de er permitterte, mens klubben bidrar med resten, slik at de ikke lider økonomisk tap.

Reaksjonene er altså mange. En annen som uttrykker seg på Twitter er Jamie Carragher, som spilte i Liverpool hele sin karriere og fikk mer enn 500 kamper. Også han spilte finalen i 2005. Han skriver at Jürgen Klopp i starten viste medfølelse og at spillerne tok ansvar. Men nå liker han ikke det han ser:

– All respekt og velvilje går tapt, skriver Carragher og mener det er «elendig» av Liverpool.

Ifølge Liverpool Echo er det eierne, Fenway Sports Group, som har gått inn og tatt avgjørelsen om å permittere – og sende regningen til skattebetalerne.

– Det ser ikke bra ut. Det ser ikke bra ut i det hele tatt, skriver Liverpool Echos fotballsjef Ian Doyle.

Newcastle og Tottenham har tidligere måtte tåle kritikk for å permittere ikke-spillere.

Debatten går også om høyt lønnede Premier League-spillere som ennå ikke har tatt noe lønnskutt, i motsetning til både Barcelona og Atlético Madrid, der spillerne har gått med på 70 prosent lønnsnedgang, mens Juventus-spillerne har sagt ja til å fryse sine lønninger.

Helseminister Matt Hancock og andre politikere har tatt til orde for at også Premier League-spillerne må ta ansvar i corona-krisen. Premier League ber nå spillerne – representert av spillerforeningen PFA – om å ta et lønnskutt på 30 prosent.

