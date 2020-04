Kommentar

Toppfotballens corona-kommunikasjon: Nærsynt og naivt!

Av Leif Welhaven

MÅLLØS TID: Stabæk-keeper Marcus Sandberg strekker seg etter langskudd fra Rosenborgs Samuel Adegbenro i forrige sesong. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Hverken følelser, pengenød eller overgangsmarkedet kommer til å avgjøre når norsk toppfotball kan starte igjen. Det er ingenting fotballen MÅ rekke når pandemien styrer stoppeklokken.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Alle skjønner at aktørene og en sultefôret fanskare er desperate etter å komme i gang igjen, ikke minst av økonomiske årsaker. Enhver idrettsinteressert drømmer jo om slutt på stillstanden.

Men hva fotballfolk vil er temmelig underordnet for øyeblikket. Spørsmålet vil være hva man kan ut fra samfunnsmessige, smittevernfaglige hensyn.

les også Stabæk-sjef i strupen på smittevern-eksperter: – Veldig uheldig

Det vet ingen noe sikkert om fremover, men det er ytterst relevant at et helt knippe smittevernseksperter åpner for et helt annet tidsvindu enn det fotballfolket har snakket om. Og det må faktisk fotballedere tåle at det blir en debatt om i det offentlige rom, og ikke bare i interne møter. På alle områder er ulike tidsvariabler fremover en del av samfunnssamtalen, og det må selvsagt også gjelde toppfotball. Men i tillegg kan det sikkert bli tettere dialog mellom fotballorganisasjoner og helsemyndigheter.

Mye kan dessverre tyde på at toppene i Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner har hatt behov for en vekkerklokke om hvor ille coronakonsekvensene i verste fall kan bli. Det var litt snodig å se hvordan pekeleken ble utløst mellom ulike ledere, da det viste seg at flere smitteverneksperter slett ikke tar for gitt at det blir spilt fotball i Norge resten av dette kalenderåret.

les også Ingebrigtsen advarer Norge: – Vil være forferdelig

Det virket ikke helt som noen visste hva de skulle si, og takhøyde for at dette er en høyst reell mulighet har det inntil nå vært vrient å spore i fotballorganisasjonenes kommunikasjon utad.

Mantraet har vært hvordan – ikke om – det skal lykkes å spille en full sesong.

«Om vi må spille lille julaften, spiller vi lille julaften», har NTF-styreleder Cato Haug uttalt, selvsagt vel vitende om hvor avhengig klubbene er av TV-avtalen.

Men i virkelighetens verden er det ikke gitt at Norge er corona-klarert for fotball den dagen Grevinnen og Hovmesteren ruller over TV-skjermene igjen.

les også Eksperter med dyster melding til norsk fotball: – Lite realistisk før neste vår

Selvsagt skapte det emosjonelle reaksjoner i fotballfamilien da det tirsdag ble problematisert om vi overhodet ser fotball spilt i Norge i år. Kåre Ingebrigtsen har for eksempel advart mot å gå i front med å avlyse sesongen.

Han snakker om et mulig kaos på overgangsmarkedet, og ber oss se hen til løsninger som kommer i store land, siden «de må jo få gjennomført det».

Men med respekt å melde, Ingebrigtsen, så er jo det rett og slett ikke riktig. Ikke noe land MÅ noe som helst hva gjelder fotball, uansett hvor mange milliarder som står på spill, dersom som helsefaglige hensyn ikke tilsier at spill er forsvarlig.

Både fotball og andre idrettsgrener er superviktige for livskvaliteten til veldig mange, og du skal heller ikke kimse av det aktivitetsmessige folkehelseperspektivet når det store regnestykket skal settes opp.

Men samfunnskritisk? Nope.

les også Lyn ti år etter konkursen: – En sovende kjempe

Uansett hvor mye idretten er savnet, er det smittehensyn og coronaens videre ferd som må være styrende her. Og det er i skrivende stund slett ikke sikkert at hverken tomme tribuner eller en form for «steriliserte» soner vil gi en tilstrekkelig betryggende effekt.

Derfor gjør fotballfolket lurt i å ta skikkelig høyde for alle former for scenarioer fremover, også worst case i en tid preget av stor usikkerhet. Det er ikke slik at det bare er én overforsiktig forsker som snakker om mulig fotballnekt hele året, det er et bredt utvalg som heller kaldt vann i årene på dem som tror det snart er avspark igjen.

Lite hadde vært triveligere enn om vi snart får se fotballen rulle overalt.

La oss virkelig håpe at alle pessimister tar grundig feil, men norske fotballtopper trenger å ha øynene vidåpne for at de kan ha rett.

Noe annet vil være å fortsette på en litt for nærsynt og naiv sti som er blitt tråkket opp så langt.

Vi kan faktisk ikke ta for gitt at vi ser norsk fotball spilt før vi har ønsket hverandre et BETYDELIG BEDRE NYTT ÅR i 2021 ...

Publisert: 16.04.20 kl. 12:46

Fra andre aviser