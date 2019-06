KVART-KLARE: Caroline Graham Hansen har ikke snakket med pressen de to siste dagene, men hun gir beskjeder under treningene. Fra venstre ser vi Elise Thorsnes, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Guro Reiten og Graham Hansen. Helt til høyre Ingrid Syrstad Engen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Fortsetter hun slik, kan hun vinne Gullballen

– Snart kommer «Carro», messet VGs mangeårige sportskommentator Truls Dæhli. Han fikk rett.

Dæhli begynte sikkert å prate om henne allerede da hun var åtte-ni år. Han hadde sett fotballfremtiden, hun vokste opp sammen med sønnen Mats (landslagsmannen) blant guttespillere i Lyn. Denne «Carro», uttalt med kort a og to r-er, var visst noe helt spesielt.

24 år gammel er Caroline Graham Hansen en internasjonal stjerne, men hun var skadet under VM for fire år siden og det er først nå hele verden (i kveld trolig over syv millioner bare i England) virkelig får sett henne.

Hun er stor, men kan bli enda større. Har hun enda et nivå inne? Mot Australia fikk Graham Hansen den naturlige arrogansen som dukker opp når hun får det psykiske overtaket, når hun skjønner at hun kan drible bort de fleste. Da er hun på løkka mot de beste i verden. Spillemessig har ingen i VM dominert som Graham Hansen i sluttminuttene og ekstraomgangene i 8-delsfinalen.

SEIERSLYKKE: Caroline Graham Hansen jubler sammen med Isabell Herlovsen etter at seieren over Australia i 8-delsfinalen er klar. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det var ikke så mange som snakket veldig høyt om Norge eller om henne, utenfor våre grenser, før VM. Da handlet det meste om den store stjernen som ikke er med.

Graham Hansen åpnet heller ikke fantastisk. Kanskje var det tøft mentalt å føle at hun skulle bære Norge i sitt første VM, samtidig skal vi huske på at hun er litt vanskelig å bedømme. Toppnivået er så høyt at hun automatisk vurderes tøffere enn de fleste andre.

Dersom hun ikke herjer, er hun liksom ikke god, men så enkelt er det jo ikke. Utenfor banen er den Barcelona-klare norske 10-eren blitt en samlende lederskikkelse.

Tvil ikke på at hun blir lagt merke til utenfor Norge. Flere hyller henne som VMs beste.

«Kan du fortelle meg litt om Caroline Graham Hansen? For meg har hun vært mesterskapets beste spiller», skrev Rory Smith til meg for et par dager siden. Han er engelsk, har jobbet i Telegraph, Independent og The Times, men er nå New York Times' fotballekspert.

SKADEFRYKT: Caroline Graham Hansen felles av Sør-Koreas Kang Chae-rim, får straffe, men blir skadet. Heldigvis er hun på beina igjen. Foto: Bjørn S. Delebekk

«Turneringens beste spiller så langt,» sier den franske fotballjournalisten Philippe Auclair i podkasten Football Weekly.

Den engelske avisen Guardian slo etter Australia-kampen fast at Caroline Graham Hansen befestet sin posisjon som en av verdens beste, mens Sveriges Radio-eksperten Richard Henriksson har henne inne på sitt stjernelag så langt i mesterskapet.

Og så smått begynner hun å bli nevnt blant de mest aktuelle til å vinne Gullballen. Ada Hegerberg ble den første kvinnelige vinneren i desember, og med tre mål i Champions League-finalen er neppe Lyon-spissen helt ute av diskusjonen denne gangen heller. Men følges «kutymen» på herresiden, vil trolig VM avgjøre hvem som går til topps.

Skal det bli personlig heder på Graham Hansen (som hun ikke virker veldig opptatt av), må nok Norge minst til finalen. Fremdeles føles det litt urealistisk, men foran kvartfinalen mot England virker det som spillerne selv tenker at ingenting er umulig.

Trond Johannessen, fotballjournalist.

England har et meget høyt toppnivå, går gjerne ut i et voldsomt tempo og særlig var førsteomgangen mot Japan imponerende. Men England har også ramlet sammen etter pause i flere av kampene, mot Skottland, mot Japan, delvis også i den kaotiske 8-delsfinalen mot Kamerun. Blir de slitne? Nå har spillerne også hatt en dag mindre hvile enn de norske.

Landslagssjef Phil Neville får kritikk for at han skifter i overkant mye på laget. Kan det skape usikkerhet? Og det engelske laget har vist seg sårbart bakover når forsvarsfireren settes under press. Nå er også begge stopperne usikre, kaptein Steph Houghton med skade, Millie Bright med sykdom.

Venstreback Alex Greenwood, som har tatt den sjeldne veien fra Liverpool til Manchester United, gjorde flere farlige pasningsfeil mot Japan.

Spiller Greenwood i kveld, bør hun ha kontroll på hva som dukker opp bak ryggen.

Der kommer Carro.

Publisert: 27.06.19 kl. 04:13