11 Godset-spillere kan forsvinne – Pedersen åpner for utlandet

DRAMMEN (VG) Marcus Pedersen (29) har vært gjennom et 8,5 måneder langt skadehelvete og har ikke fått tilbud om ny Godset-kontrakt. VG kjenner til at angriperen i fjor ble forespeilet en årslønn på over 10 millioner kroner netto av kinesiske Henan Jianye.







Stjernespissen fra Ottestad utenfor Hamar dunket inn 14 mål for Strømsgodset sist sesong. Frem til oktober lå Pedersen an til å bli toppscorer, før en stygg skulderskade spolerte både den individuelle tittelsjansen og muligheten for en overgang til utlandet.

Nå har 29-åringen snart bare seks måneder igjen av kontrakten i Drammen. Det samme gjelder 10 andre Strømsgodset-spillere. Foreløpig har Pedersen ikke fått tilbud om forlengelse.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Så lenge jeg kommer meg på bena igjen og er frisk, er jeg ikke redd for at ... Jeg kommer meg mange steder, jeg. Jeg har ikke en så dårlig CV. Så lenge jeg kommer meg gjennom en legesjekk, går det bra, sier Pedersen til VG og smiler.

Hele intervjuet, hvor Pedersen snakker om skademarerittet, kampen for å komme tilbake, kontraktsituasjonen og en overraskende telefon fra Kina, kan du se i videovinduet øverst i saken.

Amahl Pellegrino er en av de totalt 11 spillerne som bare har kontrakt ut året. Hva angriperen sier om situasjonen, kan du se her.

En hel ellever kan dra

Etter at VG kikket nærmere på Godset-spillernes kontrakter, ble det klart at følgende 11 kan forhandle og signere for andre klubber om bare 13 dager. 1. juli er det under seks måneder til disse herrenes avtaler går ut:

Pedersen, Pellegrino, Henning Hauger, Martin Rønning Ovenstad, Stian Ringstad, Mounir Hamoud, Christopher Lindquist, Lars Sætra, Hasan Duman, Muhamed Keita og Andreas Hoven.

Ifølge daglig leder Dag Lindseth Andersen vurderer klubben situasjonen til samtlige.

– At det er så mange som går ut av kontrakt, gjør at vi kan se på endringer i sammensetningen av stallen i en større skala, forteller Lindseth Andersen til VG.

– Har dere tenkt å tilby Marcus Pedersen en ny avtale?

– Han er blant dem som er i den gruppen du snakker om. Han gjør alt han kan for å komme tilbake i form. Så får vi se hvordan det går når det gjort. Det blir en vurdering vi må ta sammen med sportssjef Jostein Flo.

Samtidig jobber klubben med å ansette en ny, permanent hovedtrener. Foreløpig er det Håkon Wibe-Lund som leder laget. Dette er hans tanker om situasjonen i klubben:

Overraskende Kina-telefon

Drammens Tidende har tidligere omtalt interesse for Pedersen fra en kinesisk klubb.

Ifølge VGs informasjon var det Henan Jianye som var villige til å betale over 20 millioner kroner for spissen i fjor vinter. Pedersen forteller til VG at han ble vekket av en telefon 28. februar, på det kinesiske overgangsvinduets siste dag.

Umiddelbart steg spenningen i kroppen hans. Han ønsker ikke å kommentere klubber eller summer selv, men VG får opplyst at han ble forespeilet en årslønn på over 10 millioner kroner netto.

– Jeg var ikke forberedt. Så kom det en telefon på morgenen som gjorde at ting plutselig ble alvorlig. Men tiden rant ut akkurat den dagen, og de gikk for en annen, forteller Pedersen.

Den andre spilleren skal ha vært portugisiske Orlando, som kineserne kjøpte for åtte millioner euro fra belgiske Standard Liege.

Dette er Muhamed Keitas tanker om kontraktsituasjonen:

Ser mot utlandet

Selv om Pedersen ikke utelukker noen ting, heller ikke å bli værende i Drammen, er den tidligere Vitesse-, Barnsley og OB-spissen lysten på å prøve seg i utlandet igjen.

– Ja, jeg har det i bakhodet. Det har egentlig vært interesse fra utlandet i hvert vindu. Det er skader som har gjort at jeg ikke har fått muligheten til det. Det er å komme seg på bena og i ordentlig form som er cluet for å komme meg til utlandet igjen.

– Hvilke land kommer klubbene fra?

– Det har vært mye rart.

– Mye rart?

– Ha-ha. Ja, men det er mye som har vært spennende også. Jeg er trygg på at jeg får muligheter når jeg kommer meg på bena igjen.

– Er Kina et interessant land for deg?

– Det er det absolutt, sier Pedersen, som nylig var gjennom et inngrep i et trøblete kne.

– Jeg spylte og rensket litt i kneet for å få vekk ting som gjør at du får hevelse og smerter i kneet. De tror at de har gjort riktig nå, og at det blir bra, forteller 29-åringen, som jobber hver dag for å komme tilbake i kampform.

Når det blir, er foreløpig usikkert.

PS! Godset møter 2. divisjonslaget Fram Larvik på bortebane i cupen onsdag klokken 18.00.

Publisert: 18.06.19 kl. 20:28 Oppdatert: 18.06.19 kl. 20:41