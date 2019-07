Bekreftet: Griezmann klar for Barcelona

FC Barcelona bekrefter nå at overgangen til Antoine Griezmann (28) fra Atlético Madrid er klar.

Franskmannen hadde en prislapp på 1,15 milliarder kroner, og FC Barcelona bekrefter at de har betalt denne summen.

Klubben oppgir også at Griezmanns nye utkjøpsklausul er på nær 7,7 milliarder kroner (!).

Det har vært turbulent rundt Griezmann etter at han tidligere i vår bekreftet at han ville forlate Atlético Madrid.

Griezmann skriver en femårskontrakt fram til sommeren 2024.

Antoine Griezmann blir trolig presentert for supporterne søndag ettermiddag. Viasports Petter Veland skriver på twitter at det vil foregå for tomme tribuner på grunn av oppussingsarbeid og ferie.

Han kom til Atlético Madrid fra Martin Ødegaards nye klubb, Real Sociedad i 2014. Ifølge AS tjener Real Sociedad 230 millioner kroner på Griezmann-overgangen.

I hovedstadsklubben har Griezmann scoret 133 mål på 256 opptredener.

Den 1. juli skal Griezmanns utkjøpsklausul i Atlético Madrid har sunket fra 200 millioner euro (drøyt 1,9 milliarder kroner) til 120 millioner euro (1,15 milliarder kroner).

Antoine Griezmann er etter hvert blitt 28 år, men får altså en kontrakt på fem år. I sin pressemelding understreker Barcelona at franskmannen er en anvendelig spiller som kan spille hvor-som-helst i angrep.

