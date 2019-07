I AUSTRALIA: Ole Gunnar Solskjær har tatt med seg Manchester United til Perth for å klargjøre laget til en ny sesong. Foto: AAP

Tidligere Premier League-profil tror Solskjær kan miste jobben

Walisiske Dean Saunders (55) tror ikke Ole Gunnar Solskjær (46) overlever den kommende sesongen i jobben som Manchester United-manager.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg tror ikke han vil det, uttalte Saunders da han onsdag gjestet radioverten Alan Brazils program.

– Jeg tenker at han har gått inn i et kaos, og at han har en vanskelig jobb. Disse spillerne, med et eller to unntak, har fått tre managere sparket. Disse spillerne fikk nettopp Mourinho sparket. Hvis Solskjær ikke får brukt sine «egne» spillere på banen, kommer de til å få ham sparket, og det vet han, hevder Saunders.

TVILER PÅ SOLSKJÆR: Den tidligere Premier League-profilen Dean Saunders mener Solskjær skal få det meget tøft i kommende sesong. Han tror ikke Solskjær varer ut sesongen. Foto: John Walton / EMPICS Sport

Eivind B. Holt jobber for den norske fraksjonen av Manchester Uniteds supporterklubb. Han mener Solskjær har vanskelige arbeidsforhold.

– Solskjær er på ingen måte fredet, men han har en status blant fansen som vil gi ham litt godvilje. I og med at han er en såpass ydmyk fyr, tror jeg ingen vil hate Solskjær til slutt, men han starter med et visst press. Det er det ingen tvil om. Han må overbevise om at det er verdt å tro på prosjektet hans, sier Holth til VG.

Se fakta over Uniteds overgangsmarked her:

United på overgangsmarkedet Inn: Daniel James (21), Swansea. Aaron Wan-Bissaka (21), Crystal Palace. Ut: Ander Herrera (29, PSG. Antonio Valencia (33), LDU Quito. Spillere knyttet til klubben: Harry Maguire (stopper, Leicester) Matthijs de Ligt (stopper, Ajax) Sergej Milinkovic-Savic (midtbane, Lazio) Tiemoué Bakayoko (midtbane, Chelsea) Mario Lemina (midtbane, Southampton) Sean Longstaff (midtbane, Newcastle) Bruno Fernandes (midtbane, Sporting) Wissam Ben Yedder (angriper, Sevilla) Spillere rapportert på vei bort: Axel Tuanzebe (Aston Villa) Marcos Rojo Romelu Lukaku (Inter) Paul Pogba (Real Madrid/Juventus) Matteo Darmian (Juventus) Vis mer vg-expand-down

– Forventningene er moderate

Onsdag fortalte Solskjær pressen at klubben vil kjøpe flere nye spillere. Han var også klar over at avstanden opp til de beste var for stor sist sesong.

United avsluttet forrige sesong på 6. plass. Opp til Premier League-vinner Manchester City skilte det hele 32 poeng. Det vanvittige gapet bidro til at Solskjær allerede før sesongslutt i fjor uttalte at United ikke kunne regnes som en tittelkandidat i 2019/2020-utgaven av Premier League.

Sesongavslutningen og en rekke ubesvarte spørsmål gjør at mange supportere heller ikke tør å håpe på for mye. Holth mener samtidig at nordmannen må kunne vise til positive resultater relativt raskt den kommende sesongen.

– Det er også organisasjonsmessige spørsmål her. Får Solskjær de spillerne han trenger i sommer? Det er essensielt at han får en stopper hvis han vil ha det. Hvis United-ledelsen ikke støtter ham og går så langt de kan for å gi Solskjær det laget han ønsker, blir det veldig vanskelig.

les også Solskjær om Pogba: – Han har aldri vært en bekymring

– Forventningene er ganske moderate. Det handler om utgangspunktet. Avslutningen på forrige sesong brakte problemene som har preget klubben så lenge til overflaten igjen, sier Holth.

United.no-reporteren mener rødtrøyene har to hovedproblemer: En for dårlig strukturert klubb på ledersiden og en for svak spillerstall.

– Det er spillere som hverken er gode nok eller har den innstillingen som kreves for å dra United opp av gjørmen klubben befinner seg i. Vi har ikke fått de signeringene vi trenger. Det er også usikkerhet rundt nøkkelspillere. Pogba vil jo bort. Og tiden går jo her. Klarer United å hente en erstatter for Pogba hvis han forsvinner? Så har du De Gea som ikke har signert ny kontrakt (utløper neste sommer) og Lukaku som vil bort. Det er så mange spørsmålstegn. Jeg er veldig spent på hva Solskjær kan få gjort i løpet av en sommer, sier Holth.

Se oversikt over Uniteds tropp og kamper her:

United-troppen i Australia Målvakter: David de Gea, Lee Grant, Joel Pereira, Sergio Romero. Forsvarsspillere: Diogo Dalot, Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Phil Jones, Victor Lindelöf, Marcos Rojo, Chris Smalling, Axel Tuanzebe, Luke Shaw, Ashley Young. Midtbanespillere: Tahith Chong, James Garner, Angel Gomes, Daniel James, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Juan Mata, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba. Angripere: Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Anthony Martial, Marcus Rashford. * Matteo Darmian og Fred ankommer på et senere tidspunkt pga. familiære årsaker, heter det på klubbens nettside. Uniteds treningskamper i sommer: 13. juli: Perth Glory (Australia). 17. juli: Leeds United (Australia). 20. juli: Inter Milan (Singapore). 25. juli: Tottenham Hotspur (Kina). 30. juli: Kristiansund (Ullevaal stadion). 3. august: AC Milan (Wales). Vis mer vg-expand-down

Ber United selge Pogba

Kleberson ble hentet av Sir Alex Ferguson i 2003, samtidig som Cristiano Ronaldo. Brasilianeren har nylig uttalt til Manchester Evening News at klubben bør kvitte seg med omdiskuterte Pogba.

– Det korrekte er å selge Pogba. Han er en glimrende spiller, og talentet er utrolig, men stilen hans er litt annerledes. Den samsvarer ikke helt med det United trenger, mener Kleberson.

Petter Veland har fortalt VG at situasjonen er vanskelig for Uniteds norske manager.

EN PRØVE: Paul Pogba er en utfordring for Ole Gunnar Solskjær, mener Petter Veland. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

– Det er veldig utfordrende for Solskjær. Den ideelle situasjonen hadde vært en toppmotivert Pogba som var med på å dra lasset. Nå skaper han i stedet usikkerhet og ubalanse i troppen. Det er en forstyrrende faktor. Det er aldri gunstig å ha en spiller i klubben som er åpen om at han ønsker seg til et annet sted, ifølge Veland.

– Skal Solskjær ta hensyn til det mentale i gruppen, eller skal han tenke sportslig? Pogba er helt klart blant de 11 beste spillerne i troppen, men hvordan opplever kollektivet situasjonen? Det beste er kanskje å ikke bruke ham. Det byr på noen problemstillinger og utfordringer. Jeg er spent på hvordan Solskjær vil håndtere det. Samtidig kan nok situasjonen løses i løpet av ganske kort tid hvis United sier til Real Madrid at de kan få ham for den og den summen. Inntil det, blir det en stirrekonkurranse hvor man ser hvem som blunker først, tror fotballeksperten.

Solskjær sa onsdag at det var en agenda mot Pogba.

– Pogba har aldri vært en bekymring for meg, uttalte nordmannen.

Publisert: 11.07.19 kl. 07:03 Oppdatert: 11.07.19 kl. 07:14