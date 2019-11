SJOKKERT: Tottenham-supporter Jo Nesbø hadde heller tatt syv år med tap for Arsenal enn ansettelsen av José Mourinho. Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix

Jo Nesbø om Mourinho-ansettelsen: – Latterlig kortsiktig tenkt

Han har basert hele sitt liv på krimgåter, men for Tottenham-supporter Jo Nesbø (59) forblir Mauricio Pochettino-sparkingen et mysterium.

Nå nettopp

– I fem år har Tottenham har underinvestert i spillere og overprestert på banen. Nå, når laget hans i noen måneder underpresterer, må Mauricio Pochettino - som Claudio Ranieri - betale prisen for å skjemt bort sitt eget styre. Det er latterlig kortsiktig tenk, skriver forfatteren i en SMS til VG før han fyrer videre.

– Og direkte sjokkerende at de erstatter fotballens Luke Skywalker med Darth Vader. Dette er uten sammenligning den tøffeste dagen jeg har hatt som Spurs-supporter, jeg hadde heller tatt sju år med tap for Arsenal, avslutter Nesbø.

les også Mourinho tar over Tottenham: – Har en egen evne til å hente pokaler

Reaksjonene har ikke latt vente på seg fra Tottenham-supporterne etter at Mauricio Pochettino fikk sparken tirsdag kveld og José Mourinho ble hentet inn som hans erstatter tirsdag morgen.

– Det var en nyhet som noen hadde forventet og noen håpet at aldri kom, sier Bjørnar Valen, leder i Tottenhams Venner, til VG om Pochettinos avgang.

TV 2-profil om Pochettino: – Prosjektet var ferdig

– For meg var det ikke noe sjokk at han ble sparket. Tottenham har holdt nedrykkstempo i over et halvt år Han forlater klubben med dårligere seiersprosent enn Tim Sherwood, sier Spurs-supporter og TV 2-programleder Jon Hartvig Børrestad til VG.

– Jeg føler at Pochettinos tid i Spurs virket å være over. Prosjektet var ferdig, og Champions League-finalen var klimakset. For Spurs-fansen er det en vond exit, men den er ikke feil av den grunn.

les også Tottenham sparket Pochettino – i forhandlinger med Mourinho

Valen beskriver holdningene i det norske supportermiljøet er blandede etter det hektiske Spurs-døgnet.

– Det har vært mye negativitet, mange som forsøker å holde positiviteten oppe og noen som mener at dette var en helt korrekt avgjørelse, sier supporterlederen.

Årene med Pochettino som Spurs-manager beskriver han som «de beste fem årene i min levetid» og han hadde håpet argentineren skulle få tid til å snu trenden.

– Hans navn vil alltid stå med gullskrift i klubbens historie, sier Børrestad.

les også Premier League-kommentatoren: – Jeg trodde alt var harmoni i Tottenham. Det er det tydeligvis ikke.

Mourinho-fotball: – Ikke det vi liker

Nå er de spente på hvordan Mourinho vil håndtere sjefsjobben på Tottenham Hotspur Stadium.

– Det er en merkelig ansettelse, for den er veldig annerledes. Pochettino ble plukket ut for å bygge et prosjekt over tid, og dette ligner mer på en ansettelse som Glenn Hoddle var, bare med et større navn. Hvorfor de går den veien er vanskelig å si, sier Børrestad, som selv har en teori om at klubben rigges for et salg, og at Mourinho vil være en fin mellommann der, sier Børrestad.

– Jeg har jo sett hvordan det gikk i blant annet United. Nå har han hatt et års pause, så er jo lov å håpe at han kommer tilbake med ny giv. Han var ikke så blid mens han var i United, sier Valen.

– Spillestilen til Mourinho er en litt annen enn den Pochettino har bygget opp. Det blir sannsynligvis litt utskiftning av spillere i tiden fremover.

Overgangen fra én spillestil til en annen, er han ikke direkte positiv til.

– Det er jo ikke den fotballen vi liker i Tottenham. Vi vil ha god fotball, at laget angriper og kjører på, sier Valen som likevel tenker at portugiseren må få en sjanse.

– Man kan jo ikke gjøre annet enn å støtte ham når han først er ansatt.

Publisert: 20.11.19 kl. 12:04

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 12 11 1 0 28 – 10 18 34 2 Leicester City 12 8 2 2 29 – 8 21 26 3 Chelsea 12 8 2 2 27 – 17 10 26 4 Manchester City 12 8 1 3 35 – 13 22 25 5 Sheffield United 12 4 5 3 13 – 9 4 17 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om