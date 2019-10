Klanen tar avstand fra tribunekaoset på Åråsen

I en uttalelse på egne hjemmesider uttaler Klanens talsmann at det ble krysset noen grenser som skal være absolutte i tribunekaoset under derbyet mot Lillestrøm lørdag.

For mindre enn 10 minutter siden







– Vi er for pyro, men mot at den kastes på banen og mot at folk maskerer seg. Det er handlinger vi i Klanen tar avstand fra, skriver Klanens talsmann i en uttalelse på supportergruppens hjemmeside.

Derbyet som endte 0–0 ble preget av bråk, supporterfyrverkeri og bluss på tribunene, mye av det skjedde blant Vålerenga-supporterne bak det ene målet, hvor også et bluss ble kastet opp på terassen til en av leilighetene bak tribunen:

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

I uttalelsen skriver talsmannen blant annet at «det ble krysset noen grenser som er absolutte», og viser til disse to punktene:

Flere møtte opp med finlandshetter og annen maskering før kampstart og holdt seg maskerte gjennom hele kampen.

Det ble kastet bluss inn på banen og skutt fyrverkeri som detonerte over hodet på egne spillere.

Videre blir det varslet møter i uka som kommer med denne avslutningen:

«Konsekvenser av dette er stort sett opp til klubben å avgjøre. Dette blir trolig avgjort etter noe møtevirksomhet den kommende uka.»

Vålerenga har allerede varslet at det kommer en gransking.

– Nå blir det full gjennomgang av video og bilder først. Deretter blir det samtaler med alle involverte parter, så vil summen av dette være avgjørende for videre reaksjoner, skrev Vålerengas daglige leder Erik Espeseth i en SMS til VG sent lørdag.

Debatten har rast etter kampen om hva som er greit og ikke.

– Sånn skulle man hatt det hver helg, sa tidligere Lillestrøm-spiss Thorstein Helstad til VG.

Publisert: 27.10.19 kl. 21:25







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 25 17 5 3 57 – 24 33 56 2 Bodø/Glimt 25 14 7 4 54 – 34 20 49 3 Odd 26 13 7 6 39 – 32 7 46 4 Rosenborg 25 11 8 6 39 – 31 8 41 5 Viking 26 11 7 8 45 – 38 7 40 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om