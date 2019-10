UTVIST: Alexander Søderlund får se det røde kortet på Lerkendal. 2. omgang tok han fra ståplass på tribunen. Foto: Ole Martin Wold

Søderlund ble utvist og sang «hater Molde by» blant supporterne

TRONDHEIM/OSLO (VG) (Rosenborg – Molde 3–1) På overtid i 1. omgang mistet Alexander Søderlund (32) hodet og ble utvist mot Molde. I 2. omgang gikk han opp blant RBK-supporterne og sang «Hater Molde by» i mikrofonen.

I sosiale medier verserer det en video av Søderlund hvor han med en mikrofon i hånden drar i gang allsang og skriker «hater Molde by».

– Det har jeg ingen kommentar til, svarer Søderlund med et lurt smil når VG spør han om han sang «hater Molde by».

– Jeg fikk en invitasjon til å komme opp til Kjernen, og da syns jeg det er fint å støtte laget derfra. Jeg har aldri gjort det før, så det var hyggelig, sier Søderlund til VG.

VG har vært i kontakt med daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, hun hadde ikke fått med seg episoden og var opptatt med møter etter kampen.

Den rutinerte spissen assisterte David Akintolas 1–1-scoring, og var sentral før han fikk sitt andre gule kort etter en stygg takling like før pause.

– Det første syns jeg er litt strengt fordi jeg setter foten foran og så blir jeg sparka opp i den bakerste knotten, nesten. Jeg har ikke sett det på nytt. Det andre er soleklart gult. Det ser sikkert veldig dumt ut, men jeg sklir litt så det ser enda verre ut enn det er. Dommeren gjør helt sikkert rett. Det er helt håpløst av meg, forklarer han.

I sosiale medier har han fått ros av flere Rosenborg-supportere.

For fire år siden raste Molde-leiren etter at Rosenborg-spillerne sang: «Hate, hate, hate Molde by» etter å ha sikret seg seriegullet i 2015.

Det har vært en turbulent uke for Rosenborg. Etter at mediesjef Trond Alstad grep inn og stoppet et NRK-intervju med Pål André Helland i etterkant av bortekampen mot Sporting i Lisboa.

