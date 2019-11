BESKJED: Liverpool-spiller Sadio Mané og Manchester City-manager Pep Guardiola etter 0–0-kampen mellom lagene i oktober i fjor. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Guardiola med filme-stikk til Mané etter snuoperasjon

(Manchester City - Southampton 2–1) Manchester City fullførte snuoperasjonen og kunne juble for tre poeng. Etterpå begynte Pep Guardiola det psykologiske spillet før neste helgs toppoppgjør.

City-manageren hadde nemlig fått med seg at Sadio Mané, som avgjorde kampen for Liverpool, fikk gult kort for filming tidligere i kampen.

– Han er et spesielt talent. Noen ganger filmer han, noen ganger bruker han talentet sitt til å score utrolig mål på overtid, sier Guardiola om Liverpools matchvinner.

Den spanske manageren sier at de ankom garderoben mens det fremdeles var 1–1 på Villa Park.

– Liverpool har gjort det mange ganger. De har en spesiell innstilling, sier Guardiola.

Keepertabbe

På Etihad fomlet den brasilianske keeperen Ederson en retur ut til James Ward-Prowse, som sendte Southampton i ledelsen mot den regjerende mesteren.

Forrige helg tapte Southampton hele 0–9 hjemme mot Leicester, men på Etihad yppet gjestene seg.

SLO TILBAKE: Sergio Agüero har blitt benket de to siste seriekampene, men mot Southampton scoret han det første av lagets to mål i snuoperasjonen på Etihad. Foto: OLI SCARFF / AFP

Manchester City skapte deretter flere store sjanser, men det tok 71 minutter før Sergio Agüero klarte å styre ballen i mål for vertene.

Målet er spissens første scoring i ligaen siden 8–0-seieren mot Watford i september.

les også Så ut til å gå på årets første ligatap - så snudde kampen på på overtid

Etter scoringen fortsatte kanonaden mot Southampton-målet. Gjestene lå med samtlige spillere i eget forsvar, og det var til tider ganske panisk foran Southampton-keeper Alex McCarthy.

Til slutt fikk venstrebacken Angelino slått et flott innlegg til backkollega Kyle Walker, som satte ballen i det tomme buret da McCarthy feilberegnet i feltet.

ROT: Ederson fomlet, før James Ward-Prowse satte returen i mål. Foto: OLI SCARFF / AFP

Xhaka hjemme i sofaen under Arsenal-kamp

Gleden kunne altså ha vært større for Manchester City, som lenge så ut til å knappe innpå Liverpool i gullkampen. Men på overtid ble Sadio Mané den store helten på Villa Park.

Ellers i Premier League klarte Arsenal bare 1–1 hjemme mot Wolverhampton. Pierre-Emerick Aubameyang scoret for «The Gunners», men Raul Jimenez utlignet for gjestene.

les også Selvkritisk Solskjær: – Kanskje min feil

Arsenal-kaptein Granit Xhaka la ut bilde i sosiale medier av at han så kampen hjemme i TV-stua, en snau uke etter kontroversene mot Crystal Palace.

Ellers ble det tre poeng til Brighton, Sheffield United og Newcastle i kampene som startet klokken 16.00.

Resultater i Premier League, runde 11 Bournemouth 1–0 Manchester United

Arsenal 1–1 Wolves

Aston Villa 1–2 Liverpool

Brighton 2–0 Norwich

Manchester City 2–1 Southampton

Sheffield United 3–0 Burnley

West Ham 2–3 Newcastle

