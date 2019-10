Spinnvill scoring og Solskjær-grep sikret ny United-seier: – Vi overrasket dem

LONDON (VG) (Chelsea – Manchester United 1–2) Marcus Rashford (21) scoret to mål mot Chelsea da lagene møttes i serieåpningen i august. I ligacupen gjentok han bragden på spektakulært vis.

Først viste angriperen mental styrke da han scoret på straffe tre dager etter å ha bommet mot Norwich. Så banket han inn en av sesongens scoringer i engelsk fotball på et frispark fra rundt 30 meter.

– Vi har sett ham gjøre det mange ganger på trening. Vi har sett ham prøve mye i kamp, men det har gått litt opp på tribunen, på rad Z og litt forskjellig, men i dag traff han. Noen ganger treffer du, andre ganger ikke, men du scorer i hvert fall ikke hvis du ikke prøver, sier Ole Gunnar Solskjær til Viasport.

Drømmetreffet sørget for United-avansement til kvartfinalen i ligacupen på bekostning av Chelsea. Ole Gunnar Solskjær ble den første manageren til å beseire Lampards mannskap etter en rekke på syv strake seirer, og nå har Manchester United vunnet tre strake bortekamper, etter at de ikke klarte å vinne noen av de elleve foregående.

Nordmannen liker seg tydeligvis i møte med Chelsea-legenden; det er allerede andre gang denne sesongen at han vinner managerduellen mot Lampard, etter 4–0-ydmykelsen på Old Trafford i august.

– Jeg tror vi overrasket dem og kanskje mange med den prestasjonen vi hadde. Det var for oss en bekreftelse på at vi ikke er så veldig, veldig langt unna, sier Solskjær, som i motsetning til Lampard ikke stilte til pressekonferanse, ettersom dette ikke er obligatorisk i ligacupen.

Han tok mindre hensyn til det tette kampprogrammet enn Lampard fra start: United stilte med kun tre nye fjes etter den overbevisende 3–1-seieren over Norwich søndag, mens Chelsea byttet ut hele seks spillere fra 4–2-triumfen over Burnley lørdag.

United var tilbake i 3–4–1–2-formasjonen som var så vellykket mot Liverpool, og nok en gang viste de hvor gode de kan være når de får legge seg bakpå og satse på kontringer med sine fotrappe angripere.

– Vi har begynt å få tilbake spillere fra skade. Vi jobber med hodene deres. Vi hadde en fin landslagspause hvor vi fikk jobbet frem mot Liverpool, hvor vi spilte samme system som i dag. Vi har to måter å spille på. Det er litt viktig, sier Solskjær

Gjestenes mål kom på oppskriftsmessig vis: Marcos Alonso mistet balansen og United satte fart med lynraske Daniel James, som sprintet inn i feltet, driblet og ble felt av den spanske venstrebacken, som desperat forsøkte å rette opp sin egen feil, men i stedet endte opp med å lage et straffespark.

Straffer har ikke vært synonymt med scoringer for Solskjærs menn denne sesongen, men Rashford var sikker fra elleve meter. Nå står United med fire mål på åtte straffespark i høst.

Straffemålet belønnet United for en god førsteomgang der Chelsea ikke slapp til en eneste sjanse, og der Scott McTominay sto frem som en imponerende skikkelse på gjestenes midtbane, med tre gjenvinninger, tre vellykkede taklinger og generelt sett en råsterk forestilling.

Chelsea kom til kampen med høy selvtillit etter syv strake seirer, men leverte sin mest tannløse omgang på lenge. De våknet imidlertid til liv etter pause: Callum Hudson-Odoi kom seg til en rekke kjempemuligheter, men manglet effektivitet foran mål. Det gjorde ikke Michy Batshuayi. Den belgiske spissen mottok et utspill fra keeper Willy Caballero, holdt unna Harry Maguire, satte fart fra midtbanen og plasserte ballen perfekt langs stolperoten.

Solskjær reaksjon på utligningen kom umiddelbart: Ut med Victor Lindelöf og Jesse Lingard, inn med Andreas Pereira og Anthony Martial – og et formasjonsbytte fra 3–4–1–2 til 4–2–3–1.

– Vi fikk litt mer grep om det, forklarer Solskjær, som sier han vurderte byttene allerede før Chelsea-scoringen.

Så kom reaksjonen fra Rashford. «Han kan ikke skyte derfra», sa en journalist på pressetribunen da 21-åringen skrittet opp fra rundt 30 meter. Men Rashford skjøt – og traff blink. Skuddet smalt i krysset og publikum på Stamford Bridge kunne ikke tro sine egne øyne. Ikke David de Gea heller:

Chelsea er tydeligvis et lag han liker å møte: Rashford er nå oppe i fem mål mot de blå fra London – flere enn mot noen annen motstander. Han mottok en klem og en klapp på ryggen fra Solskjær da han ble byttet ut med ti minutter igjen å spille, og United kontrollerte inn resultatet uten store problemer.

For to uker siden var det snakk om at Solskjærs jobb hang i en tynn tråd. Tre seirer og et sterkt poeng mot Liverpool senere begynner livet virkelig å smile igjen for den norske Manchester United-sjefen.

