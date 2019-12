FRUSTRERT: Fredrik Ljungberg fikk se Arsenal slite i store perioder mot Norwich. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Ljungberg og Arsenal slapp med skrekken

(Norwich – Arsenal 2–2) Fredrik Ljungbergs aller første kamp som Arsenal-manager var full av dype daler og høye topper. The Gunners var heldige som fikk med seg poeng.

– Dette er en veldig stolt dag for meg og familien min, sa Fredrik Ljungberg i et intervju før sin aller først kamp som Arsenal-trener.

Svensken ledet Arsenal i sin første kamp etter at Unai Emery fredag fikk sparken.

Han var nok stolt over å se laget vise karakter da de ved to anledninger kjempet seg tilbake etter å ha havnet under. Samtidig var han nok bekymret over å slippe inn to mål mot nyopprykkede Norwich – samt at laget hans fort kunne tapt kampen ettersom Norwich skapte den ene farligheten etter den andre.

Til syvende og sist kunne han takke kaptein og keeper for at det ble poeng på Carrow Road.

Slo tilbake

Det var nemlig Pierre-Emerick Aubameyang, mannen med kapteinsbindet, som tok ansvar og utlignet både én og to ganger for The Gunners.

EM-klare Teemu Pukki sendte Norwich i ledelsen med et langskudd som gikk via Shkodran Mustafi og i mål, før Pierre-Emerick Aubameyang utlignet på straffe.

Han misbrukte imidlertid det første forsøket fra straffemerket. Tim Krul, som reddet to straffer mot Manchester United tidligere i sesongen, stoppet gaboneserens forsøk, men VAR grep inn og bestemte at straffesparket skulle bli tatt på nytt etter at flere spillere løp inn i 16-meteren for tidlig.

Aubameyang holdt hodet kaldt, satte ballen i samme hjørne og kunne på sedvanlig vis slå salto etter forsøk nummer to:

HØYTFLYVENDE: Pierre-Emerick Aubameyang i svevet etter straffescoringen. Her sammen med spissmakker Alexandre Lacazette. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

To minutter på overtid i 1. omgang gikk Norwich opp i ledelsen igjen, etter sløvt forsvarsspill av Arsenal, som lot Todd Cantwell prikke ballen i det lengste hjørnet etter en kontring.

Etter hvilen slo Arsenal nok en gang tilbake ved Aubameyang.

Voldsomt Norwich-press

Norwich kunne fort ha stukket av med seieren. Både Max Aarons, Kenny McLean, Cantwell og Pukki hadde store muligheter, og bare en svært våken Bernd Leno i Arsenal-buret sørget for at Arsenal fikk med seg noe fra Carrow Road.

The Gunners har nå spilt åtte kamper uten seier og Ljungberg fikk nok se at laget hans fremdeles har en lang vei å gå.

Men Ljungberg vet en ting eller to om det å være på seierssporet. Ljungberg spilte 216 kamper og scoret 46 mål for Arsenal mellom 1998 og 2007, og var en del av det berømte Invincibles-laget som gikk spilte 49 kamper uten å tape.

Han var i tillegg med på å vinne Premier League to ganger med The Gunners, og vant også FA Cupen tre ganger.

Etter kampen var Ljungberg tydelig frustrert, og selv om det kunne gått langt verre i debuten, var det ingen kamp å rope hurra over.

