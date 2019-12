TILBAKE: José Mourinho (t.h.) returnerer til Old Trafford med sitt Tottenham onsdag kveld, mot en presset Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United. Foto: Getty Images

Mourinhos mange Solskjær-spark: «Dukke» og PR-kritikk

MANCHESTER (VG) José Mourinho (56) har tatt på seg sin ydmyke og sympatiske maske siden han tok over som hovedtrener for Tottenham, men tonen til den munnrappe portugiseren har ikke alltid vært like vennlig mot gamleklubben Manchester United og arvtager Ole Gunnar Solskjær (46).

Journalistene stilte med fiskestang, snelle, krok og agn i presserommet på Tottenhams treningsanlegg tirsdag formiddag, men Mourinho bet ikke på.

Spørsmålene haglet om Manchester United og Ole Gunnar Solskjær, som har ledet klubben i 50 kamper etter Mourinho-sparkingen for snart et år siden, men Mourinho var ikke i humør til å skape overskrifter.

Ole Gunnar Solskjær vs José Mourinho Solskjær har ledet Manchester United i 50 kamper, alle turneringer inkludert: 24 seirer, 12 uavgjort og 14 tap. *

Mourinhos siste 50 kamper i samme jobb: 27 seirer, 10 uavgjort og 13 tap . *

Til tross for en eventyrlig start som midlertidig manager, har Solskjær både vunnet færre (48 prosent mot 54 prosent) og tapt flere (28 %–26 %) av sine 50 første kamper enn Mourinho gjorde på sine 50 siste.

Solskjærs lag har scoret marginalt flere mål (77) enn Mourinhos lag (74) på disse kampene.

I forsvar var Mourinhos lag (51 innslupne) mer solide enn Solskjærs (56) – til tross for at nordmannen signerte høyreback Aaron Wan-Bissaka og midtstopper Harry Maguire i sommer.

Mourinho fikk sparken etter 17 serierunder forrige sesong. Da lå United på sjetteplass med 26 poeng. Solskjær er nødt til å lede laget til tre strake seirer mot Tottenham, Manchester City og Everton for å stå med flere poeng etter 17 serierunder denne sesongen. Nå ligger de på niendeplass med 18 poeng på 14 kamper. * Solskjær og Mourinho var involvert i en straffekonk hver i løpet av de nevnte 50 kampene. Disse telles som uavgjort i denne statistikken.

United-fansen «elsker Solskjær», bedyret han, etter å ha kalt gamleklubben for «et lukket kapittel» og hevdet at han var «lykkelig» på Old Trafford – til tross for at han var i åpenbar konflikt med flere nøkkelpersoner mot slutten av tiden i klubben i fjor.

Du trenger ikke dykke dypt i arkivet for å finne ut hva Mourinho egentlig mener om gamleklubben og nordmannen som erstattet ham i desember 2018.

Etter noen måneder med stillhet uttalte Mourinho seg for første gang om Solskjær i begynnelsen mars, som gjest i BeIN Sports-studio i Qatar. På denne tiden var kristiansunderen fortsatt midlertidig manager, men de eventyrlige resultatene hans hadde ført til spekulasjoner om permanent jobb.

– Noen ganger i fotball, og man kan ta min gamle klubb som eksempel, så kan endringer helt umiddelbart – og jeg tror ikke noe særlig på slike løsninger på lang sikt – gi noen positive resultater, sa Mourinho, som kort tid etterpå roste Solskjær for «utrolige resultater».

Mens Solskjær hadde en drømmestart i United, gikk det ikke like bra med Mourinho:

Disse resultatene førte til at Solskjær i april fikk jobben som permanent manager. Samtidig begynte pilene å peke nedover: United tapte åtte av sesongens 12 siste kamper og endte på sjetteplass, samme plassering som da Mourinho fikk sparken.

I et intervju med franske L’Équipe i mai kom gamlesjefen med et nytt åpenbart spark mot sin etterfølger.

– Jeg har ikke lyst til å være «han snille», for «han snille» blir til en dukke etter tre måneder, og det ender ikke bra, sa han – en tydelig referanse til at Solskjærs gode forhold til spillergruppen raskt ble trukket frem som en suksessfaktor i kjølvannet av Mourinho-sparkingen.

Etter sommeren dukket en solbrun Mourinho opp i Sky Sports-studio. Noen ganger har det vært positiv omtale også, som da han hyllet «fantastiske» Harry Maguire etter United-debuten mot Chelsea i august, eller da han sa at han «ville vært stolt» hvis han var Solskjær etter 1–1-kampen mot Liverpool i oktober.

Men som oftest har det vært kritikk. De mer subtile stikkene som kom i månedene etter sparkingen, ble erstattet med tydeligere og mer ufiltrert kritikk mot gamleklubben.

– Vi var dårlige forrige sesong, men jeg ser ingen forbedring denne sesongen, sa Mourinho etter 0–2-tapet mot West Ham, der han også uttalte at Solskjærs lag «mangler alt».

Han understrekte også at han mener nordmannen bedømmes på et helt annet grunnlag enn han selv gjorde i Manchester United-jobben og snakket ironisk om uttalelsene fra direktør Ed Woodward og Solskjær om klubbens langsiktige satsning.

Mourinho-ordene kom i forkant av kampen mot Liverpool i oktober, da Solskjærs jobb ifølge britiske medier var sterkt truet.

– Ut fra det jeg har lest og sett den siste uken, Oles uttalelser og intervjuet med Woodward, så har de jobbet bra med PR for å prøve å skape en positiv stemning før kampen. Uansett synes jeg de har gjort det veldig, veldig bra, sa Mourinho ironisk og fortsatte:

– Slik jeg forstår det, er målene deres fremtiden. Jeg skal prøve å få meg en jobb som Ole har, som betyr å snakke hele tiden om fremtiden og bli beskyttet i nåtiden. Det er en kjempefin situasjon å være i. En kontrakt på tre år, unge spillere … det må være en veldig fin jobb å ha i en enorm klubb som Manchester United.

Mourinho fikk sparken etter 17 serierunder forrige sesong. Da lå laget hans på sjetteplass med 26 poeng. Den skumle realiteten for Solskjær er at han er nødt til å lede Manchester United, som ligger på niendeplass med 18 poeng etter 14 serierunder, til tre strake seirer – mot Tottenham, Manchester City og Everton – dersom han ikke skal stå med færre poeng enn forgjengeren da han ble sparket.

Klubben har gjentatt overfor VG at «ingenting har endret seg», og at ledelsen har full tillit til retningen Solskjær leder klubben i, til tross for at resultatene for øyeblikket ikke spiller på lag.

Men med kun seks poengs margin til nedrykksstreken før en av sesongens tøffeste rekker med kamper, spørs det om tilliten er like sterk hvis det skulle gå galt de neste ukene.

Publisert: 04.12.19 kl. 12:17

PS! Visste du at Ole Gunnar Solskjær og José Mourinho har møtt hverandre til kamp før? Det skjedde den 11. mai 2014 i siste serierunde i Premier League. Solskjærs Cardiff tok imot Mourinhos Chelsea og tapte 1–2. Mats Møller Dæhli startet kampen for Cardiff, mens Magnus Wolff Eikrem og Jo Inge Berget satt på benken.

