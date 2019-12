«FOR LANGT BAK»: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) legger ikke skjul på at de har en lang vei å gå for å ta igjen Manchester City og Pep Guardiola. Foto: Getty Images

Solskjærs plan for å ta igjen City: – Ser jeg ut som jeg vil bruke hundrevis av millioner?

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) gjester Manchester Citys hjemmebane for første gang som manager for byrival United. Han innrømmer at avstanden er for stor opp til den opprinnelige «lillebroren», men tror ikke massivt pengeforbruk er løsningen for å bli best i byen igjen.

Den lyseblå delen av byen har feiret tre ligagull siden sist United kunne kalle seg seriemestere. Forrige sesong endte de svimlende 32 poeng foran rivalen – et større gap enn noensinne.

– Du kan ikke si noe imot at vi er for langt bak, men dette er en mulighet for oss til å utfordre dem og tette igjen gapet bittelitt. Vi drar dit for å vinne, sier Solskjær om lørdagens tur til Etihad Stadium, som ligger drøyt halvannen times gange nordøstover fra Old Trafford.

Hverken David Moyes, Louis van Gaal eller José Mourinho klarte å ta over makten i arbeiderbyen. Solskjærs tre forgjengere klaget alle over at de ikke var i stand til å matche Citys store pengebruk på overgangsmarkedet – selv om de ikke brukte rent lite penger selv.

– Jeg er ikke enig, sier Solskjær og forklarer:

– Hva skal du gjøre? Skal du gi opp? Ikke utfordre dem? Det er det vi er nødt til å gå tilbake til.

– Hvordan utfordrer man dem, da?

– Ved ikke å gå bort fra planen man har bestemt seg for, og ha troen på det vi gjør bak kulissene, på spillerne, på støtteapparatet, og selvfølgelig på at vi kan rekruttere inn noen veldig gode spillere.

– Vi kommer til å fortsette i den retningen vi går i nå. Vi vet at vi trenger å styrke troppen med mer dybde og kvalitet, for vi har mistet syv veldig erfarne spillere siden jeg kom inn (Matteo Darmian, Chris Smalling, Antonio Valencia, Marouane Fellaini, Romelu Lukaku, Ander Herrera og Alexis Sánchez). Vi har signert tre gode spillere (Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka og Daniel James), selvfølgelig, og vi har fått opp noen unggutter, men vi trenger fortsatt mer bredde i troppen. Når vi får inn de spillerne, er jeg sikker på at vi kan tette gapet, sier Solskjær.

Men på spørsmål om det er aktuelt å punge ut astronomiske summer for superstjerner, rister nordmannen på hodet.

– Hva ser det ut som? Ser jeg ut som jeg vil bruke hundrevis av millioner pund på spillere vi ikke er sikre på? Vi må gjenoppbygge oss, vi må endre kulturen, vi vil ha en kultur der folk er sultne og uselviske, slik flesteparten av disse spillerne viser. Spillere som Scott McTominay og Marcus Rashford og Jesse Lingard som vet hva Manchester United handler om, sier Solskjær.

Han vil ikke fastslå noe tidsperspektiv for når det kan være realistisk å være på nivå med City igjen.

– Men så lenge vi går i riktig retning og kommer oss dit, så kommer den dagen til å være en veldig god dag, sier Solskjær.

– Burde City frykte dere?

– Kanskje vi ikke vil at de skal frykte oss. Vi vil kanskje heller at de skal være arrogante og selvsikre. Det handler ikke om å rope høyest, men om å snakke på banen.

Manchester-derbyet sparkes i gang lørdag klokken 18.30. Kampen vises på TV 2 Sport Premium 1.

Publisert: 06.12.19 kl. 23:36

