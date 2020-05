SNART SAMLET: Liverpool og de andre Premier League-klubbene kan tirsdag samles på treningsfeltet igjen - i grupper på fem. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Premier League nærmere oppstart: Klubbene får returnere til trening

Tirsdag får Premier League-klubbene endelig returnere til treningsfeltet. Det er det første steget mot oppstarten av ligaen.

For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter Premier League i en pressemelding.

Vedtaket ble tatt etter en videokonferanse mellom de 20 klubbene mandag.

– Det er blitt enighet om den første fasen etter samtaler med spillere, managere, Premier League-klubbenes leger, uavhengige eksperter og myndighetene, står det i pressemeldingen.

Klubbene kan dermed returnere til treningsfeltene sine fra og med tirsdag, der de kan trene i små grupper på fem personer. Spillerne må fortsatt holde avstand, og kontakt gjennom blant annet taklinger er fremdeles ikke lov.

Forrige gang et Premier League-lag var samlet på trening var Sheffield United mandag 23. mars. Det er 57 dager siden.

les også Engelsk avis: Premier League-stjerne truet med kniv og rundstjålet i eget hjem

Watford-kaptein Troy Deeney har tidligere uttrykt sin bekymring med fotballens retur. Han mener at fase 1 som starter nå ikke er et problem, men at de oppstår i fase 2.

– Fase 1 handler om sosial distansering gjennom individuell trening med én trener. Det er ikke noe problem, det er som å dra i parken, sier Deeney til ITV-programmet Good Morning Britain mandag.

– Fase 2 vil starte neste uke: seks dager med trening der tre til seks personer trener sammen med kontakt. Etter det kan vi starte å spille elleve mot elleve, og det er umulig å holde avstand når man spiller elleve mot elleve.

– Jeg er desperat etter å spille fotball, men det må være trygt for alle. Jeg så at Tammy Abraham (Chelsea) fortalte at faren hans hadde astma, og siden de bor sammen skaper det bekymring.

Publisert: 18.05.20 kl. 16:13

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Les også

Mer om Premier League

Fra andre aviser