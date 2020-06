Start-trener Joey Hardarson: – Utrolig bittert

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Start 2–2): Etter å ha gitt bort to dødballmål etterlyser Start-trener Joey Hardarson spillere som «synes det er like kult» å forsvare eget mål som å score selv.

Sigurd Skjefstad

Oppdatert nå nettopp

– Det er den mentaliteten vi må ha. Det må være like kult å forsvare eget mål som å score selv. Jeg er forbannet over at vi ikke klarer å stå i mot de dødballene, sier Hardarson til VG etter 2–2 mot Sandefjord.

Midtstopper-kometen Jesper Daland (20) som selv både scoret mål, traff kryssfestet og var en del av forsvaret som to ganger slapp til Sandefjord altfor enkelt, er helt enig med treneren.

– Det sitter i hodet. Vi er ikke tøffe nok til å ta ut folk. Og da inviterer vi dem inn i kampen, sier Daland til VG.

Ingenmannsland

Og den invitasjonen takket Sandefjord ja til. To ganger.

For etter at Start hadde tatt ledelsen ved Mathias Bringaker på en heading etter et drøyt kvarters spill, fikk Sandefjord et frispark ute på venstrekanten. Vidar Ari Jonsson siktet på Lars Grorud. Start-forsvaret fulgte ikke løpet, keeper Amund Wichne stupte ut i ingenmannsland, og veteran-stopperen kunne enkelt stusse ballen i en liten bue i mål.

I første omgangs siste minutt tok Start ledelsen igjen. Daland plukket opp en retur etter en avslutning i tverrliggeren. Men bare ti minutter etter pause tok Jonsson dødballoppstilling igjen. Rufo gjorde som Grorud, fikk gå opp med en korona-meter til nærmeste motspiller og styrte kontrollert inn 2–2.

Tre i metallet

– Utrolig bittert. Grorud er et godt eksempel på den innstillingen vi må ha. Han er ikke høyest, ikke sterkest, men har den innstillingen at han skal være først på hver ball, sier Hardarson.

Irritasjonen over de to baklengsmålene ble ikke mindre av at Start hadde hele tre baller i metallet. Eirik Schulze via et Sandefjord-bein i stolpen, en stuss i tverrliggeren på overtid, og en suser fra Daland som traff omtrent der de to møtes.

– Jeg kjente jeg traff vanvittig godt, og trodde den skulle gå i mål helt oppe i vinkelen. Men det ville kanskje blitt for mye med to mål i samme kamp, sier stopperen med smil.

Spiss i karantene

For tross bitterheten over at tre poeng ble til ett, som mot Strømsgodset i første runde, var både Daland og Hardarson tydelige på at Start tross alt hadde spilt en ganske god kamp. Og de var bedre enn Sandefjord som kom fra seier 2–1 mot Odd i Skien.

– Vi kjenner Start godt fra i fjor, og visste det ville bli en vanskelig kamp. Og det er tøft å slippe inn mål rett før pause. Men vi kom tilbake, sier Sandefjord-trener Martí Cifuentes som tidligere i uka signerte den spanske spissen Marcos Celorrio Yecora (for tiden i korona-karantene).

Fire poeng etter to kamper er han greit fornøyd med.

– Jeg er ikke glad for ett her, men vi skal være ydmyke og fortsette å jobbe hardt.

UTLIGNING: Rufo header inn Sandefjords andre utligningsmål for kvelden. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Publisert: 21.06.20 kl. 19:57

