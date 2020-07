Kommentar

Vil UEFA stoppe pengedoping?

Av Leif Welhaven

Stjernegalleriet til Manchester City spiller Champions League også neste sesong. Foto: ANDREW YATES / X03469

Når systemet i praksis er en lissepasning til steinrike tidstyver, kan man undres over hvor dypt ønsket om å stoppe økonomisk doping i fotballen egentlig stikker.

Reaksjonene har vært voldsomme etter at det ble kjent at Manchester Citys utestengelse fra Champions League oppheves. Alt som står igjen er en bot på 107 millioner kroner etter dagens kurs, som skyldes at klubben nektet å samarbeide i etterforskningen opp mot reglene for Financial Fair Play.

Resten av anklagene mener Idrettens voldgiftsrett (CAS) at enten ikke er tilstrekkelig godtgjort eller foreldet. Akkurat ved ordet FORELDET er det grunn til å stoppe skikkelig opp.

Det betyr altså at reglene Det europeiske fotballforbundet (UEFA) selv har vedtatt kan ha bidratt til at Manchester City slipper fri fra de mest alvorlige anklagepunktene. Men hvorfor fem år? Hvorfor er det ikke satt romsligere tidsrammer for å få belyst krevende saker skikkelig?

Å reise sak mot aktører som kan hyre alt du kan drømme om av snedige advokater med sans for finjussens teknikaliteter, innebærer selvsagt at materien fort blir blytung, intrikat og tidkrevende. Da fremstår det aldeles meningsløst å ha så strenge tidsrammer som det FFP-regelverket innebærer. Så korte foreldelsesregler reduserer jo markant sjansen for at systemet skal være effektivt.

Foreløpig er det bare en overordnet konklusjon fra voldgiftsretten som foreligger. Vi vet derfor ikke på hvilke punkter CAS mener at UEFA ikke hadde gode nok bevis og hvor City måtte slippes fri fordi en tidsgrense ikke var overholdt. Men bare ut fra formuleringene som så langt er kjent, fremstår det åpenbart at det minimum til en viss grad må ha lønnet seg å trenere etterforskningen av forholdet mellom reelle inntekter og utgifter i Manchester Citys oljesmurte maskineri.

Jo større andel av dommernes vurdering som skyldes foreldelse, desto større skandale er det at denne saken kokte bort i et knefall for kapitalen, der det er vanskelig å se for seg hvordan respekten for systemet skal kunne gjenopprettes.

Det gir også grunn til å stille overordnede spørsmål til UEFA egentlige vilje til å røske opp i at de rikeste kan ta seg til rette. Dersom man virkelig ville økonomisk doping til livs, hadde vel regelverket gjort det enklere, og ikke vanskeligere, for etterforskende organer å ha en ordentlig mulighet til å komme til bunns. I denne saken kjenner vi mange av holdepunktene som peker i retning av sponsorkontrakter ble blåst opp, og vi kjenner til at CAS landet på å ikke finne City skyldig i dette.

Vi får alle vente på å se nærmere hvorfor konklusjonen ble som den ble, men det triste her er uansett hvilke følger avgjørelsen kan få for respekten for fair play fremover.

Hvor mye kommer UEFA til å kvie seg for å gå dypt inn i neste sak, der det dukker opp en kvalifisert mistanke om at balansen mellom utgifter og inntekter i en klubb med rike eiere ikke er som den bør?

I den konteksten er det interessant å se hvordan navn som Liverpool-manager Jürgen Klopp og Tottenhams José Mourinho velger å være så tydelige som de var dagen derpå.

Særlig var sistnevnte spot on.

– Om Manchester City ikke er skyldige, så er det en katastrofe at de blir bøtelagt for mange millioner. Om de derimot er skyldige må de utestenges. Uansett hva det er, så er det en katastrofe, sier Mourinho, som la til det som et stykke på vei kan bli den nest tristeste konsekvensen.

– Sirkusdøren er åpen. Alle kan bruke så mye de vil nå, sier Tottenham-treneren på en pressekonferanse.

Den aller tristeste er at den jevne fotballfan trolig igjen velger å fortrenge alt om toppfotballens usjarmerende milliardgalopp, så lenge innkjøpte stjernegallerier gir noen pene scoringer i retur for de helt usaklige lønningene de mottar.

Summa summarum: Systemet tapte. De steinrike vant. Og fotballen døde litt til.

Publisert: 15.07.20 kl. 04:18

