KULTURMINISTER: Abid Q. Raja gir ballen til NFF hva gjelder åpning av 3. divisjon herrer og 2. divisjon kvinner, dersom disse kan overholde toppfotballprotokollen som er laget av idretten selv. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Raja: NFF avgjør neste fotballåpning

Norges Fotballforbund avgjør selv om 3. divisjon herrer og 2. divisjon kvinner kan starte opp igjen med trening og kamper. Avgjørelsen kan falle allerede i neste uke.

For mindre enn 10 minutter siden

Det får VG bekreftet fra flere hold fredag ettermiddag

– Så sant de (lagene, journ.anm.) forpliktes til å følge og overholde idrettens protokoll laget for toppfotballen og toppidretten, så skal de kunne starte opp i tråd med den. Ansvaret for forvaltningen og overholdelsen av protokollen ligger hos idretten, sier kulturminister Abid Q. Raja til VG.

Saken er som følger: Barn og unge under 20 år kan i dag trene med fullkontakt, og spille kamper fra 1. august. Toppfotballen er for lengst i gang på herresiden. Men fortsatt tørster breddefotballen i håp om å kunne trene som før.

I Danmark har man valgt en linje som er langt mer åpen, og profiler som Ståle Solbakken og Ronny Johnsen er blant dem som rister på hodet over den norske politikken.

Men nå understrekes det altså at det er Norges Fotballforbund, og ikke regjeringen, som avgjør når 3. divisjon herrer og 2. divisjon kvinner kan starte opp igjen med kamper.

Kravet er at de følger et sett med coronaregler, som ikke lenger er like strenge som toppidretten opplevde tidlig i den pågående pandemien.

– Vi vil nå undersøke og vurdere om også 2. divisjon kvinner og 3. divisjon menn vil kunne bli klare for å følge NFFs smittevernsprotokoller i toppfotballpiloten. Vi vil i løpet av fredag sende ut en undersøkelse hvor klubbene selv må vurdere og bekrefte overfor NFF etterlevelse og oppfølging i henhold til protokollene. Basert på dette vil vi konkludere innen fredag neste uke, sier toppfotballsjef Lise Klaveness til VG.

At fotballforbundet nå selv, i samarbeid med klubbene, kan vurdere om 3. divisjon herrer og 2. divisjon kvinner kan starte opp igjen, tas godt imot på Ullevaal stadion.

Men det løser ikke hele problemet som NFF adresserer:

Forbundet ønsker – som i Danmark – å åpne opp for all breddefotball så fort som mulig, ikke bare nivå fire på herresiden og nivå tre på kvinnesiden. Og da er ballen tilbake i hendene på politikerne.

NFF-TOPP: Lise Klaveness og NFF sender ut en spørreundersøkelse til klubber i 3. divisjon herrer og 2. divisjon kvinner, der konklusjonen faller i neste uke. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

I et brev som NFF sendte til helseminister Bent Høie (H) og kulturminister Abid Q. Raja (V) i går, torsdag, heter det at:

«Å opprettholde et forbud mot kontakttrening gjennom hele sommeren vil virke mot sin hensikt. Etter mange måneder med disiplin og trening med 1-meters avstand registrerer vi nå en utmattelse og en opplevelse av å bli urimelig behandlet av medlemmene som heller ikke nå fikk tillatelse til å trene med kontakt. I stadig økende grad registrerer vi at spillere samles uorganisert for å spille vanlig fotball og NFF mister ved dette et viktig verktøy i arbeidet med å organisere forsvarlig trening».

Der står det også:

«Vi håper regjeringen finner tid til å møtes i direkte og konstruktiv dialog».

Oppfordringen kommer etter at NFF, ifølge brevet, også ba om et møte både 19. juni og 22. juni.



På spørsmål om NFF føler at de ikke «kommer til bords» og blir invitert på møter, svarer president Terje Svendsen:

– Vi har hatt flere konstruktive møter under coronakrisen. Det er alltid bedre å møtes for direkte dialog. Det håper vi at vi får til nå rett før sommeren også.

I forbindelse med Ronny Johnsens frustrasjon, formidlet i en VG-sak fredag, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad følgende om gjenåpning av breddeidretten:

«Den totale risikoen for smittespredning i samfunnet er større hvis man åpner alt på en gang – og ikke gradvis og kontrollert. Særlig er vi bekymret for at en samtidig åpning av seriefotball, cuper og turneringer og andre arrangementer i hele breddeidretten vil gi betydelig økt kontakthyppighet mellom mennesker. Det er summen av denne kontakten som er avgjørende for den totale smitterisikoen og førende for når det kan åpnes opp for mer idrettsaktivitet. Dette må også ses i sammenheng med andre deler av samfunnet som gjenåpnes. Tempoet i åpningen fastsettes av Regjeringen, blant annet på bakgrunn av innspill fra Helsedirektoratet. Enn så lenge har Regjeringen besluttet å åpne opp for barneidretten fra 1. august, men foreløpig ikke for breddeidretten.»

Publisert: 26.06.20 kl. 17:08

