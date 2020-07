Berge sjokkerte Mourinhos Tottenham: Scoret sitt første mål i Premier League

(Sheffield United-Tottenham 3–1) Sander Berge (22) ble den store helten da nesten alt gikk galt for Tottenham. Nordmannen scoret sitt første mål i Premier League da han og lagkameratene snudde nedturen etter corona-avbrekket.

Oppdatert nå nettopp

For Sander Berge sto frem da Sheffield United trengte det som mest etter to 0–3 tap på rad i bagasjen etter corona-avbrekket. Før kvelden var omme hadde han både scoret og notert seg for en nydelig målgivende pasning.

Berge var med å starte angrepet som han selv ekspederte i mål til 1–0 ledelse etter en halvtimes spill. Chris Basham kom frem på høyre kanten og sendte pasningen ut i feltet der Berge fikk ballen på rundt 9–10 meter fra mål. Der brukte han en berøring til å legge den i posisjon før han klemte til fra spiss vinkel. Ballen gikk hardt langs bakken helt borte i det motsatte hjørnet for Hugo Lloris.

les også Berge får kjeft i podkast: – Kan ikke se hva han tilfører laget

– Dette var fortjent. Han har trent steinhardt og jobbet seg inn i dette laget så får han belønningen i form av denne scoringen, sier TV 2-ekspert Brede Hangeland under TV-sendingen.

Ifølge TV2 er Berge den 39. nordmannen til å score på øverste nivå i England.

FEIRING: Sander Berge var midtpunktet for målfeiring for første gang i Premier League. Foto: Jason Cairnduff/NMC/Pool / REUTERS POOL

I slutten av januar var det klart at Sander Berge ble Sheffield United-spiller for rundt 250 millioner kroner. Da hadde Asker-gutten en høst i Champions League bak seg for den belgiske klubben Genk. Siden har han derimot måttet tåle kritikk etter den store overgangen. Onsdag sjokkerte han José Mourinho og Tottenham med mål og målgivende pasning.

– Han har måttet jobbe hardt og vært litt inn og ut av laget, men se gleden også blant lagkameratene, sier Erik Thorstvedt etter scoringen.

På Bramall Lane mot Tottenham viste både Berge og hjemmelaget gode tendenser fra start, selv om Tottenham fikk holde mye på ballen.

les også Solskjær går for «trippel»: – Jeg har aldri sagt at vi går for 4. plass

Men det var «utligningen» på direkten i første angrep etter Berges scoring, som vil skape debatt torsdag kveld. Men Harry Kanes scoring ble imidlertid annullert og årsaken skapte diskusjon og kritiske røster.

For i situasjonen før Kane fikk fri bane mot keeper med ballen ble Lucas Mora tydelig felt. Han mistet balansen og i det han falt skjøt Chris Basham ballen i armen hans. Den skiftet retning og ga Kane fri bane mot mål. Men i stedet for scoring ble det anullering på grunn av hands.

– Det har ingenting med fotball å gjøre, sier Hangeland, som samtidig påpeker at VAR-dommerne bruker regelverket riktig. Samtidig mener han det nå er blitt noe feil med regelverket og den rigide håndhevelsen av hands i slike situasjoner.

Samtidig påpekte Thorstvedt av VAR-dommerne gjorde helt rett i situasjonen.

– Man kan snakke om at regelverket er feil, men fra første kamp så har de vært veldig «på» å ta disse, sier Thorstvedt om situasjonen.

les også Kilder til VG: Fransk toppklubb med bud på Bohinen

Tottenham fortsatte å presse uten å få uttelling og da Lys Mousset i stedet enkelt kunne sette inn 2–0 målet etter 69 minutter så det ytterligere stygt ut for bortelaget.

Og dette skulle ikke bli Harry Kanes kveld. For han kunne notere seg totalt tre scoringer som ble annullert.

Og Berge ga seg ikke med scoringen. Seks minutter før full tid stod han også bak en trålende målgivende pasning da han fant McBurnie i feltet seks minutter før full tid. Berges store kveld ble enda større da lagkameraten kom i motstanderens blindsone og satte ballen bak Lloris til 3–0.

Og da hjalp det ikke at Kane endelig fikk godkjent et trøstemål på slutten.

VG oppdaterer saken

Publisert: 02.07.20 kl. 20:53 Oppdatert: 02.07.20 kl. 21:11

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 31 28 2 1 70 – 21 49 86 2 Manchester City 31 20 3 8 77 – 33 44 63 3 Leicester City 32 16 7 9 60 – 31 29 55 4 Chelsea 32 16 6 10 57 – 44 13 54 5 Manchester United 32 14 10 8 51 – 31 20 52 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser