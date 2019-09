EKS-SKEID: David Tavakoli kunne juble for scoring 88 ganger på 130 kamper for Skeid, men søndag straffet han gamle lagkamerater på Ekeberg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tavakoli senket gamleklubben i «slaget om Oslo» – Start avga poeng

(KFUM Oslo - Skeid 2–1) Det er ti år siden to Oslo-lag møttes i Eliteserien, men på Norges nest øverste nivå trakk KFUM det lengste strået på Ekeberg – takket være en tidligere Skeid-gutt.

Det er bare tre uker siden David Tavakoli forlot Skeid til fordel for KFUM Oslo. Søndag sørget 27-åringen for at hans nye klubb kan kalle seg «nest best» i byen.

Et kvarter satte han inn den avgjørende scoringen. Før det hadde den utlånte Vålerenga-spilleren Peter Godly Michael utlignet til 1–1 for Skeid, etter at Stian Sortevik sendte KFUM i ledelsen.

Dermed fester KFUM Oslo et fast grep om en plass som gir kvalifisering om opprykk til Eliteserien, mens Skeid ligger på direkte nedrykk.

Av de øvrige kampene som startet klokken 15.00 var det mest oppsiktsvekkende at Start ikke klarte å få ballen i mål mot Strømmen.

Aalesund, som avga poeng på Kongsvinger lørdag, topper tabellen elleve poeng foran laget fra Kristiansand.

Nest-Sotra tok en komfortabel 2–0-seier hjemme mot Tromsdalen, mens Jerv slo Raufoss i Grimstad.

Klokken 18.00 kan Sandefjord passere Start og gå opp på direkte opprykksplass om de klarer å slå Sogndal i en tøff bortekamp.

Sandnes Ulf tar imot Notodden, mens HamKam får besøk av Ullensaker/Kisa.

NEST BEST: Kun Vålerenga ligger høyere i seriesystemet enn KFUM av Oslo-klubbene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

