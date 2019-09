Volleysuser sørget for tysk jubel: – Gir oss selvtillit

(Nord-Irland - Tyskland 0–2, Estland - Nederland 0–4) Tre poeng og tabellføringen lå i potten for vinnerlaget i Belfast, der et øyeblikks magi fra en «ukjent» venstreback og Serge Gnabry sørget for tysk jubel etter en jevnspilt kamp.

Oppdatert nå nettopp







– Vi visste at det ville åpne seg rom i andre omgang fordi de la ned enormt mye innsats i andreomgang, sier Tyskland-angriper Marco Reus til TV-kanalen RTL etter kampen.

Tyskland gikk på en ergerlig 2–4-smell mot erkerival Nederland tidligere i uken og måtte slå tilbake mot gruppeener Nord-Irland for ikke å havne i kvalifiseringstrøbbel.

les også Nederland med knallsterk borteseier mot Tyskland

– Vi ønsket en reaksjon, noe vi ikke klarte i 1. omgang, men i 2. omgang viste vi oss bedre. Laget har et enormt potensial, men vi har mye å lære. At vi kommer oss gjennom denne kampen i denne heksegryten gir oss selvtillit, fortsetter Reus.

Men det var ikke selvsagt at verdensmesterne fra 2014 skulle stå igjen som seierherre etter kampen. Nordirene hadde flere store sjanser, både i første- og andreomgang og yppet seg i perioder mer enn Tyskland-trener Joachim Löw så komfortabel ut med på sidelinjen.

– Nordirene var modige og angrep oss fra start, sier Tyskland-trener «Jogi» Löw etter kampen.

Resultater EM-kvalifisering mandag Gruppe C Nord-Irland – Tyskland 0–2 (0–0) Mål: 0–1 Marcel Halstenberg (48), 0–2 Serge Gnabry (90+3). Estland – Nederland 0–4 (0–1) Mål: 0–1 Ryan Babel (17), Babel (48), Memphis Depay (76), Georginoi Wijnaldum (87). Gruppe E Ungarn – Slovakia 1–2 (0–1) Mål: 0–1 Robert Mak (40), 1–1 Dominik Szoboszlai (50), Robert Bozenik (56). Aserbajdsjan – Kroatia 1–1 (0–1) Mål: 0–1 Luka Modric (11), 1–1 Tamkin Khalilzade (78). Gruppe G Slovenia – Israel 3–2 (1–0) Mål: 0–1 Benjamin Verbic (43), 1–1 Bibras Natcho (50), 1–2 Eran Zahavi (63), 2–2 Roman Bezjak (66), 3–2 Verbic (90+1). Polen – Østerrike 0–0 (0–0) Latvia – Nord-Makedonia 0–2 (0–2) Mål: 0–1 Goran Pandev (14), 0–2 Enis Bardhi (17) Gruppe I Skottland – Belgia 0–4 (0–3) Mål: 0–1 Romelu Lukaku (9), 0–2 Thomas Vermaelen (24), 0–3 Toby Alderweireld (32), 0–4 Kevin De Bruyne (82). San Marino – Kypros 0–4 (0–2) Mål: 0–1 Ioannis Kousoulos (2), 0–2 Fotis Papoulis (38), 0–3 Kousoulos (73), 0–4 Kostakis Artymatas (75). Russland – Kazakhstan 1–0 (0–0) Mål: 1–0 Mario Fernandes (89)

Tidlig mål etter pausen

– Stemningen er super og energimessig naturligvis positiv for irene, men det må presteres bedre, presiserte Tysklands tidligere landslagssjef Jürgen Klinsmann i pausen.

Den bestillingen så ut til å ha kommet Lukas Klostermann for øre. Knappe tre minutter etter pausen serverte han – via luggen til Julian Brandt – RB Leipzig-lagkamerat Marcel Halstenberg, som skråsikkert banket til på hel volley i sin første landskamp fra start.

«UKJENT»: RB Leipzig-forsvarer Marcel Halstenberg sendte Tyskland i føringen. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

– Jeg traff enkelt og greit perfekt. Vi merket at de la mye trykk på oss i 1. omgang, men skjønte at de kom til å tretne etter hvert, sier målscoreren «full av adrenalin» etter kampen.

les også Landslagsforeldrene forteller: Fra fotball-knøtter til menn

Punktum ble satt på overtid etter at innbytter Kai Havertz serverte Bayern-profil Gnabry med en perfekt vektet pasning.

Nederland suveren

Nederland fulgte opp 4–2-seieren mot Tyskland med en sikker 4–0-seier i Estland, der Ryan Babel (2), Memphis Depay og Georginio Wijnaldum scoret målene mot «eliteserie-forsvaret» til esterne. Backrekken bestod av høyreback Taijo Teniste (Brann) og midtstopper Joonas Tamm (Lillestrøm), samt tidligere Vålerenga-spiller Ragnar Klavan.

Med én kamp mindre spilt er Nederland på tredjeplass i gruppen, tre poeng bak førende Tyskland (12p) og Nord-Irland (12).

Nord-Irland hadde før kveldens kamp åpnet med fire seirer i gruppespillet, men inntil da hadde de ikke møtt gruppefavorittene Tyskland eller Nederland en eneste gang. Ser man på det resterende kampprogrammet må den hardtkjempende gjengen fra øyriket servere et par skreller for å kunne ende blant de to beste.

Nord-Irlands resterende kamper 10. oktober: Nederland (b) 14. oktober: Tsjekkia (b) 16. november: Nederland (h) 19. november: Tyskland (b)

FEIRER: Ryan Babel (kort, rosa hår) gratuleres av lagkameratene etter å ha scoret mot Estland. Foto: Raul Mee / AP

Nederlands resterende kamper 10. oktober: Nord-Irland (h) 13. oktober: Hviterussland (b) 16. november: Nord-Irland (b) 19. november: Estland (h)

Tysklands resterende kamper 13. oktober: Estland (b) 16. november: Hviterussland (h) 19. november: Nord-Irland (h)

Publisert: 09.09.19 kl. 22:38 Oppdatert: 10.09.19 kl. 00:00







Mer om