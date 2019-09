«UKJENT»: RB Leipzig-forsvarer Marcel Halstenberg sendte Tyskland i føringen. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Tyskland slo tilbake etter Nederland-tapet: – Gir oss selvtillit

(Nord-Irland - Tyskland 0–2, Estland - Nederland 0–4) Tre poeng og tabellføringen lå i potten for vinnerlaget i Belfast, der et øyeblikks magi fra en «ukjent» venstreback og Serge Gnabry sørget for tysk jubel etter en jevnspilt kamp.

– Vi visste at det ville åpne seg rom i andre omgang fordi de la ned så mye innsats i andreomgang, sier Tyskland-angriper Marco Reus til TV-kanalen RTL etter kampen.

Tyskland gikk på en ergerlig smell mot erkerival Nederland tidligere i uken og måtte slå tilbake mot gruppeener Nord-Irland for ikke å havne i trøbbel.

– Vi ønsket en reaksjon, noe vi ikke klarte i 1. omgang, men i 2. omgang viste vis oss bedre. Laget har et enormt potensial, men vi har mye å lære. At vi kommer oss gjennom denne kampen i denne heksegryten gir oss selvtillit, fortsetter Reus.

Men det var ikke selvsagt at verdensmesterne fra 2014 skulle stå igjen som seierherre etter kampen. Nordirene hadde flere store sjanser, både i første- og andreomgang og yppet seg i perioder mer enn Tyskland-trener Joachim Löw så komfortabel ut med på sidelinjen.

Tidlig mål etter pausen

– Stemningen er super og energimessig naturligvis positiv for irene, men det må presteres bedre, presiserte tidligere Bayern München- og Tottenham-profil Jürgen Klinsmann til den tyske TV-kanalen RTL i pausen.

Den bestillingen så ut til å ha kommet Lukas Klostermann for øre. Knappe tre minutter etter pausen serverte han – via luggen til Julian Brandt – RB Leipzig-lagkamerat Marcel Halstenberg, som skråsikkert banket til på hel volley i sin første landskamp fra start.

Punktum ble satt på overtid etter at innbytter Kai Havertz serverte Bayern-profil Gnabry med en perfekt vektet pasning.

Resultater EM-kvalifisering mandag Aserbajdsjan – Kroatia 1–1 (0–1) Mål: 0–1 Luka Modric (11), 1–1 Tamkin Khalilzade (78). Oppdateres fortløpende.

Nederlands resterende kamper 10. oktober: Nord-Irland (h) 13. oktober: Hviterussland (b) 16. november: Nord-Irland (b) 19. november: Estland (h)

Tysklands resterende kamper 13. oktober: Estland (b) 16. november: Hviterussland (h) 19. november: Nord-Irland (h)

Nord-Irlands resterende kamper 10. oktober: Nederland (b) 14. oktober: Tsjekkia (b) 16. november: Nederland (h) 19. november: Tyskland (b)

Publisert: 09.09.19 kl. 22:38







