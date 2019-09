MÅLDUO: Nacho Monreal og Martin Ødegaard sto for de to målene da Real Sociedad senket Atlético Madrid lørdag. Foto: Juan Herrero / EFE

Landslagsassistent Hansen om Ødegaards utvikling: – Tatt nivået mange maste om

(Real Sociedad – Atlético Madrid 2–0) Norge-assistent Per Joar Hansen er ikke i tvil om at Real Sociedads Martin Ødegaard (20) har tatt et nytt steg.

– Du ser at motstanderne har fått veldig respekt for Ødegaard. De ser at det er en god spiller. Han har vært god i alle klubbkampene og i landskampen mot Sverige. Han presterer på et høyt nivå hele tiden nå. Det er det som kjennetegner de beste spillerne. Han har vist at han har tatt det nye nivået som mange har mast om.

Det sier Hansen til VG etter å ha sett Ødegaard score og briljere mot Atlético Madrid i Real Sociedads 2–0-seier lørdag:

– Enorm løpskapasitet

Hansen mener Real Madrid-utlånte Ødegaard brøt en ny barriere mot og var banens beste.

– Det gjør han først og fremst fordi han har en meny som består av veldig mange ulike retter. Han har en enorm løpskapasitet. Han finner rom hele veien og vil bestandig ha ball, og lagkameratene ser etter Martin hele tiden. Det er fordi han er høyt i hierarkiet i laget. Årsaken til det er at spillerne rundt ser hvor god han er, uttaler Hansen.

Selv om målet – et skudd som skiftet retning i motstander Stefan Savić – var litt marginer, mener landslagsassistenten at det er noe symbolsk ved det.

– Det er mer sluttprodukt på Martin nå. Det viser han igjen i dag. Han scorer fordi han kommer på et veldig godt løp ved boksen. Vi savnet de løpene før. Det er litt flyt, men jo oftere du er i 16 meteren, desto mer flaks får du, sier Hansen.

Ødegaards målstatistikk lyder slik, ifølge WhoScored og Fotball.no:

2 mål på 4 kamper for Real Sociedad

9 mål på 35 kamper for Vitesse

3 mål på 34 kamper for Heerenveen

5 mål på 58 kamper for Castilla, Real Madrids annetlag

5 mål på 24 kamper for Strømsgodset

1 mål på 20 kamper for Norge

– Forrige sesong og nå, samt litt på landslaget, så føler jeg at jeg viser det jeg kan. Det handler om å være i de riktige posisjonene, være på og komme høyt i banen. Jeg vet jeg har fot nok til å sette dem. Det var ingen fantastisk avslutning i dag, men jeg var der, sier Ødegaard til Nettavisen.

Slik var hans første mål for Real Sociedad:

– Hadde startet for Real Madrid

I storavisen Marcas spillerangering, som går fra en til tre stjerner, får Ødegaard maks sammen med keeper Miguel Moya og Mikel Oyarzabal etter seieren mot Atlético Madrid.

– Det skal ikke så mye til å sjarmere disse spanjolene. Han får veldig mye ros, fortjent sådan, for at han tør å ta intervjuet etter at han ble matchvinner mot Mallorca i august på spansk. Selvtillit på banen gir selvtillit utenfor banen, sier Petter Veland, Viasat-ekspert på besøk i VGs studio.

Tidligere lørdag vant Real Madrid, som eier Ødegaard, 3–2 over Levante.

– I dag hadde han startet på Santiago Bernabéu hvis han hadde vært der, fordi Real Madrid er litt nede på felgen, sier Veland og argumenterer med at Zinedine Zidanes mannskap sliter med skader.

Han jublet i studio etter målet til Ødegaard mot Atletico:

