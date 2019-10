NEW BALANCE vs. NIKE: Liverpools Virgil van Dijk spiller foreløpig i New Balance-drakt. Chelseas Tammy Abraham har allerede Nike-drakt. Liverpool ønsker å skrive avtale med Nike når New Balance-avtalen går ut til sommeren. Foto: Frank Augstein / AP

Retten må avgjøre hvilke drakter Liverpool skal spille i

Liverpool spiller i dag i New Balance-drakter, men vil bytte til Nike. Men New Balance mener de har rett til ny avtale. Det handler selvfølgelig om mye penger.

Nå nettopp







Her er onsdagens oddstips!

New Balance har tatt saken til High Court i London. Nå skal retten ta en avgjørelse.

Liverpool FC skal være nær en avtale med Nike fra neste sesong. Den skal være en betydelig oppgradering fra de 530 millionene kroner per sesong klubben får fra New Balance i dag.

Onsdag kan du vinne ca. 56 millioner kroner i Vikinglotto! Lever spillet ditt her før kl. 18.00!

Eller er det det? New Balance har i retten argumentert med at Liverpool-ledelsen ikke har lest utkastet til Nike-kontrakt godt nok.

Poenget er: New Balance mener de har en fortrinnsrett til å utvide avtalen utover 2020 – så sant de matcher tilbudet til Nike.

Nike-avtalen kan ifølge Forbes være verdt 830 millioner kroner per sesong. Det ville bety mye ekstra penger på kontoen, selv for en klubb av Liverpools størrelse.

les også Ada Hegerberg er nominert til Gullballen

Men i retten mandag argumenterte New Balance med at Nike-avtalen inneholder en klausul som gjør at de vil tape mye penger hvis Liverpool ikke klarer å kvalifisere seg for Champions League, skriver Liverpool Echo.

Ifølge engelske aviser får Manchester United omtrent 880 mill. kroner gjennom avtalen med Adidas, mens Manchester City ligger på rundt 770 mill. (Puma), og Chelsea (Nike) og Arsenal (Adidas) er omtrent likt med cirka 700 mill. Alt i kroner per sesong.

Et viktig punkt i avtalen som Liverpool er i ferd med å få med Nike, er at de skal få 20 prosent av nettoen ved salg av replikadrakter og annet Liverpool FC-utstyr. Da er det vesentlig at Nike for eksempel vokser voldsomt i Kina.

les også Arsenal raser etter denne situasjonen: Mareritt i Sheffield

Liverpool FC sier at Nike forplikter seg til å selge de «røde» produktene i 6000 butikker over hele verden – et tall New Balance ikke er i nærheten av å kunne konkurrere med, melder Liverpool Echo.

New Balance mener altså at de kan matche Nikes tilbud og dermed få ny avtale med Champions League-vinneren også etter 30. mai 2020. Dette beskrev Liverpools advokat Guy Morpuss i retten som «ren fantasi», melder Forbes.

Det har kommet fram i retten at grunnsummen i Nike-avtalen er «bare» 350 mill. kroner – altså mindre enn det Liverpool i dag får fra New Balance – men at Nike-avtalen potensielt sett vil gi langt større inntekter enn den Liverpool har i dag.

Liverpool brukte i mange år Reebok, deretter Adidas, så Warrior i tre år og fra 2015 New Balance.

les også Hazard fra fødsel til «finale»: – Må vinne

Champions League onsdag:

Gruppe E:

Salzburg (Østerrike) – Napoli (Italia).

Genk (Belgia) – Liverpool (England).

Gruppe F:

Inter (Italia) – Borussia Dortmund (Tyskland).

Slavia Praha (Tsjekkia) – Barcelona (Spania).

Gruppe G:

RB Leipzig (Tyskland) – Zenit St. Petersburg (Russland).

Benfica (Portugal) – Lyon (Frankrike).

Gruppe H:

Ajax (Nederland) – Chelsea (England).

Lille (Frankrike) – Valencia (Spania).

VGs tips: Genk – Liverpool. Borteseier med 1–0-handikap.

Genk fikk den verst tenkelige Champions League-gruppespillstarten da de ble påført et 2–6-bortetap for Salzburg. Nå reddet belgierne litt ansikt i den påfølgende matchen med et 0–0-hjemmeresultat mot Napoli. Men hederlige resultater kommer man ikke langt med i Champions League.

Liverpool gikk på et 0–2-bortetap for Napoli i september. Og CL-tittelforsvareren holdt på rote vekk en 3–0-ledelse hjemme mot Salzburg – som ble til en 4–3-triumf.

Vi velger å tro at Liverpool nå har fått en påminnelse om at laget må være påskrudd til enhver tid i denne turneringen. Vi tror det vil være en styrke at Alisson (k) er med igjen på laget. Hvis Liverpool virkelig bestemmer seg her og kjører på med tempo og intensitet tror vi på en engelsk seier i kveld.

Spillforslaget er borteseier i et 1–0-handikapspill til 1,70 i odds. Spillestopp er kl. 20.55 og Viasport 1 viser kampen. Spillet må kombineres.

Publisert: 23.10.19 kl. 07:26

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Mer om