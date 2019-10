FLYTTER TIL FINLAND: Arne Erlandsen åpnet om både kreftsykdom, samlivsbrudd og det å få sparken i Lillestrøm under et intervju med VG i sommer. Foto: Odin Jæger

Kreftfri Erlandsen om ny jobb: – Jobber du hardt, kommer du alltid tilbake

Bare åtte måneder etter at Arne Erlandsen (59) ble erklært kreftfri, er han tilbake som topptrener. Før han overtar seriemesteren i Finland føler han seg i bedre form enn på mange år.

Han kjenner ingen plager etter kreftsykdommen han fikk påvist høsten 2018. Erlandsen sier han kan bidra på treningsfeltet akkurat som før og hadde aldri takket ja til å overta den nyslåtte finske seriemesteren KuPS fra skihoppbyen Kuopio hvis han hadde kjent på noe etter behandlingen han var gjennom.

– Jeg føler meg i bedre på fysisk form nå enn på mange år. Det hadde vært uaktuelt å ta en jobb hvis du ikke var komfortabel med den fysiske formen, sier Erlandsen – som har trent voldsomt mye det siste drøye halvåret.

– Når du har operasjon, stråling og cellegift, preger det kroppen en periode. Jobber du hardt, kommer man alltid tilbake. Jeg er veldig godt fornøyd med at jeg er i så bra form. Det har ikke kommet gratis, beskriver 59-åringen – som helt siden han ble kjent med diagnosen har sagt at han ønsker å komme tilbake som fotballtrener.

I juni 2018 fikk han sparken i Lillestrøm, bare et halvår etter at han tok klubben til cupmesterskap.

Nå blir det finsk Veikkausliiga og KuPS. Prosessen har faktisk pågått en stund, Erlandsen anslår «kanskje et par måneder» fra første gangen han hørte om mulig interesse fra klubben. En finsk agent – som ifølge Erlandsen har hatt samarbeid med tidligere Lillestrøm-spiller og agent Kjetil Osvold – har vært bakgrunnen for at nordmannen ble spilt inn for klubbledelsen. Erlandsen har signert en ettårsavtale med mulighet for forlengelse på ytterligere ett år.

Sesongen starter med cupkamper allerede i januar. I den nylig avsluttede sesongen har seriespillet først bestått av 22 ordinære runder for de 12 lagene, deretter deles ligaen i to med hver sin sluttspillpulje.

– Finsk fotball er i kraftig medvind. Det ligger an til å bli EM på landslaget, som har mye å si for den hjemlige interesssen. De har HJK som har vært et slags Rosenborg i Finland, sier Arne Erlandsen.

HJK ble ikke bedre enn nummer fem denne sesongen. Norske Tor Thodesen, trener for seriesyver HIFK (som vant sluttspillet i «nedrykkspuljen»), forklarer noen av grunnene:

– Det har vært en dreining på det taktiske området dette året i Veikkausliiga, der HJK med sin ekstremt ballbesittende stil har falt ned fra tronen, mens de mer direkte lagene som KuPS, Ilves og vi har overrasket. Arne kommer til en klubb som har en tilnærming som passer han, de har vært blant ligaens tøffeste rent fysisk, de er best i ligaen på dødball og de har vært kjent som hardt arbeidende og tøffe å møte, forteller Thodesen til VG.

– Hva betyr «spill fremover!» på finsk, Erlandsen?

– Disse spiller mye fremover, så det blir ikke noe problem. Det ville vært meningsløst om jeg kom inn til et lag som er seriemestere og gjør noe helt annet. Da ville det vært dumt å ansette meg, sier Erlandsen som i sin siste LSK-periode blant annet fikk «tyn» av Vålerenga-trener Ronny Deila for spillestilen.

