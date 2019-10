HAR SLITT: Fred (t.h.) har foreløpig ikke blomstret etter overgangen til Manchester United. Her er han sammen med sin manager Ole Gunnar Solskjær ved sidelinjen under 0–2-tapet mot West Ham tidligere denne sesongen. Foto: Nigel French / PA Wire

Bryllupstabbe skapte trøbbel for utskjelt United-spiller

BEOGRAD (VG) Etter en bekmørk første sesong som Manchester United-spiller skulle 600-millionersmannen Fred (26) slå knallhardt tilbake etter sommeren. Det var bare ett problem.

Da Ole Gunnar Solskjær tok med seg Manchester United-troppen til Australia i starten av juli, var det uten den brasilianske midtbanespilleren, som er rangert som klubbhistoriens femte dyreste signering etter overgangen fra ukrainske Sjakhtar Donetsk i fjor sommer.

For mens resten av lagkameratene sjekket inn på hotellet sitt i Perth den 8. juli, gjorde Fred seg klar til å gifte seg. Den 14. juli ga han og Monique Salum hverandre sitt ja i brasilianske Belo Horizonte, dagen etter at Manchester United hadde slått Perth 2–0 i sommerens første oppkjøringskamp.

Forklaringen bak den spesielle timingen var en blunder i planleggingen fra Freds side, har The Times nylig rapportert: Da tidspunktet for bryllupet skulle bestemmes, trodde nemlig 26-åringen fortsatt at han kom til å være en del av Brasil-troppen som i sommer spilte – og vant – Copa América, en turnering som ble avsluttet den 7. juli.

Dersom Fred hadde vært med i troppen, ville han uansett hatt fri på bryllupsdagen. Men etter en dårlig debutsesong i England var det ingen overraskelse at han ble vraket: Fred startet bare 13 seriekamper, fikk fire innhopp, og leverte ett mål og én assist i Premier Leagues 2018/19-sesong.

Ifølge The Times måtte Fred bønnfalle Solskjær om å få fri til å gifte seg, bryllupstabben skal ha ført til at han ble latterliggjort av lagkameratene, og enkelte i klubbens støtteapparat skal ha blitt overrasket over at han fikk innvilget fri.

1 på børsen og «en vits»

Den trøblete oppkjøringen bidro til at Fred ikke startet en United-kamp denne sesongen før den 19. september, mot Astana i Europa League, en turnering der han så langt har spilt samtlige 180 minutter for Solskjærs lag.

Med Nemanja Matic og Paul Pogba ute med skade har han også fått tillit i Premier League, senest i storkampen mot Liverpool, der han viste tegn til kvalitetene som gjorde at klubben betalte så mye for ham.

– Jeg er fornøyd med hvordan jeg spilte, sier Fred, som for én gangs skyld fikk ros i enkelte britiske medier, inkludert Express, som ga ham 8 på børsen og kalte det «hans beste kamp for United».

Solskjær fikk også ros etter Liverpool-kampen:

Enkelte vil hevde at det ikke sier så mye: Da Manchester Evening News vurderte spillernes sesong så langt fra 1 til 10 for to uker siden, fikk Fred den nådeløse karakteren 1. «Hvis ikke ting blir bedre, kommer han til å bli husket som en enda verre signering enn Alexis Sánchez», skrev lokalavisen.

– Det begynner nesten å bli en vits hver gang han får ballen, sa tidligere Arsenal-kaptein Martin Keown på BBC-programmet Match of the Day etter 0–1-tapet mot Newcastle i starten av oktober.

– Vanskelig

Fred innrømmer overfor pressen, som han stoppet opp for etter helgens Liverpool-kamp, at starten i storklubben ikke har vært enkel.

– Min første sesong var vanskelig, men det er normalt når en fotballspiller bytter liga. Den ukrainske ligaen er ikke så bra som Premier League. Det går raskere og er mer fysisk her. Du må starte kampene like sterkt som du avslutter dem. Det er full fart i 90 minutter. Det tar tid å tilpasse seg, men jeg tror jeg tilpasser meg nå, sier brasilianeren, som sier at han jobber hardt for å lære seg engelsk, og at han får god hjelp av trenerapparatet.

– Jeg har et godt forhold til manageren (Solskjær) og trenerne. Jeg snakker med assistenttreneren (Mike Phelan) hver dag. Og Michael Carrick og Kieran McKenna. Michael spilte i min posisjon, så han vet hva han snakker om. De oppmuntrer meg alltid, og jeg føler støtten fra fansen også, sier Fred, som foreløpig først og fremst har markert seg ved å være en del av den mest populære supportersangen etter at Solskjær overtok:

På grunn av alle skadeproblemene på United-midtbanen er det nærmest garantert at Fred starter igjen når Manchester United gjester Partizan her i Beograd, men med Pogba på vei tilbake fra skade begynner klokken å tikke for den brasilianske floppen dersom han skal redde karrieren sin i klubben.

Partizan – United sparkes i gang torsdag kveld klokken 19.00 og vises på Viasport 1.

