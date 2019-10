MATCHVINNER: Erik Huseklepp, mot Portugal på Ullevaal stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norge må finne en ny «Huseklepp» i kveld

ULLEVAAL STADION (VG) Det er drøyt ni år siden et norsk fotball-landslag tok en real skalp på hjemmebane. Kampene mot de beste nasjonene har naturlig nok vist seg vanskelig, også på Ullevaal. Det blir det også mot Spania i kveld.

Lenge var kamper mot de største fotball-nasjonene, som Tyskland, Italia, Spania, England, Portugal, Nederland og Frankrike, helt sjanseløst for et norsk landslag.

Så kom Drillo, og fra 1991 til og med 1993, slo Norge både Italia, Nederland og England i kvalik-kamp på Ullevaal.

Siden har et norsk landslag egentlig bare en triumf å snakke om - 1–0 over Portugal i EM-kvalifisering (scoring Erik Huseklepp) 7. september 2010, også det under Drillos ledelse.

De andre seks kvalik-kampene, mot de store nasjonene, har endt slik:

* 1994: Nederland 1–1.

* 2003: Spania 0–3.

* 2005: Italia 0–0.

* 2008: Nederland 0–1.

* 2014: Italia 0–2.

* 2016: Tyskland 0–3.

Ingen pen rekke akkurat, og den viser hvor vanskelig det er å score mål mot disse nasjonene - en norsk scoring på hjemmebane (Huseklepps mot Portugal) siden 1994.

Det er, blant annet, mot disse nasjonene at de stygge sifrene kommer. I kvalifiseringskamper har Norge tapt med tre mål eller flere på hjemmebane ved sju anledninger:

* 1961 - EM-kvalik, Sovjetunionen 0–3.

* 1969 - VM-kvalik, Sverige 2–5.

* 1971 - EM-kvalik, Bulgaria 1–4.

* 1979 - EM-kvalik, Skottland 0–4.

* 1985 - VM-kvalik, Danmark 1–5.

* 2003 - EM-play-off, Spania 0–3.

* 2016 - VM-kvalik, Tyskland 0–3.

Etter samtlige av disse sju smellene, tapte Norge også den neste kvalifiserings-kampen - jeg bare nevner det. Romania borte er neste for Norge og Lagerbäck, på tirsdag i Bucuresti.

Alle disse negative tallene handler ikke om å gi opp på forhånd, det er mer for å tallfeste hvor vrient det pleier å være. Men dette norske landslaget har vist at de kan score mål, tre mot Sverige og to mot Romania, Ullevaal blir fullsatt i kveld, og Lars Lagerbäck er fortsatt ubeseiret på Ullevaal stadion siden han overtok etter Per-Mathias Høgmo i 2017.

12 kamper har Lagerbäck hatt med Norge på Ullevaal, det har gitt åtte seirer og fire uavgjorte, 21 scorede mål og åtte innslupne - 1,75 mål i snitt til Norge og 0,67 baklengs i snitt. Det gir en viss selvtillit, selv om det er selveste Spania som står på motsatt banehalvdel i kveld.

Har Norge en mulighet? Selvsagt. Men da må det meste klaffe, pluss litt flaks, keeper Rune Almenning Jarstein må være på topp og kommunisere maksimalt godt med forsvaret sitt, midtbanen må være disiplinert, ikke la seg dra ut, være tålmodige i presset - og fremover må de få mulighetene som kommer, de må utnyttes.

Norge må rett og slett finne en «Huseklepp», en som utnytter den sjansen som kommer, som han gjorde da John Carew presset keeper Eduardo til å gjøre feil etter 21 minutter i 2010 - og Huseklepp var raskest frampå og satte ballen i mål.

Er Norge ute av EM-kvalifiseringen med tap? Nei. Egentlig er denne puljen like enkel som den er vanskelig, for at Norge skal gå direkte til EM 2020. Nøkkelkampene er Romania-Norge og Romania-Sverige.

Enkelt forklart:

* Sverige står med 11 poeng. De slår Færøyene og Malta, taper mot Spania og Romania - og ender på 17 poeng.

* Romania står med 10 poeng. De slår Færøyene og Sverige, taper mot Norge og Spania - og ender på 16 poeng.

* Norge står med 9 poeng. De slår Romania, Færøyene og Malta, taper mot Spania - og ender på 18 poeng.

Enkelt, hva?

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 12.10.19 kl. 15:12







