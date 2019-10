JUBEL-GUTT: Alex Oxlade-Chamberlain scoret før to minutter var spilt borte mot Genk. Senere scoret han også 2–0 for Liverpool. Foto: Mike Egerton / EMPICS Sport

«The Ox» avgjorde: Halvannet år siden siste scoring

(Genk-Liverpool 1–4) Sander Berge (21) var litt for sen i presset. Alex Oxlade-Chamberlain (26) fikk tid, skjøt mellom beina på Berge, keeper var på feil bein - og før to minutter var spilt, så viste det seg at tonen var satt på Luminus Arena

Det var Oxlade-Chamberlains første scoring for Liverpool på drøyt halvannet år. 4. april 2018 scoret han mot Manchester City, i Champions League. Siden har det vært mest snakk om å komme tilbake etter en alvorlig skade for den engelske landslagsspilleren, sønn av den Mark Chamberlain, som også spilte for England i sin tid (1980-tallet).

– Jeg har jobbet hardt for dette, komme tilbake etter skaden, komme meg nærmere mål - og skyte. Manageren har bedt meg om dette, og nå svarte jeg, smiler Oxlade-Chamberlain i et intervju med Viasat etter kampen.

Men den første scoringen ga tydeligvis selvtillit. For hadde skuddet etter snaut to minutter vært av det overraskende slaget, så var scoring nummer to desto vakrere. Oxlade-Chamberlain mottok en pasning fra Roberto Firmino, på 17–18 meter, tok ballen på direkten, med yttersiden av høyrefoten, og skrudde den vakkert i mål, via tverrliggeren.

– Jeg er ganske ok med yttersiden av høyrefoten, så jeg valgte det framfor venstre, smiler Oxlade-Chamberlain til Viasat. Han fortalte også at Liverpools Champions League-sesong 2018/19, der de til slutt gikk til topps, bidro som inspirasjon for Alex Oxlade-Chamberlain, i kampen for å komme tilbake etter skaden.

– Det var veldig inspirerende, det gutta gjorde forrige sesong, sier Oxlade-Chamberlain.

Også Firmino viste seg frem - sjekk bare her:

Det var spilt 57 minutter - og kampen var i realiteten over da 2–0-målet kom. «The Ox», den skadeforfulgte, hadde vist hva Liverpool har savnet, og da fikk det bare være at det vanket litt kjeft fra Virgil van Dijk da Oxlade-Chamberlain ikke tok et helhertet løp etter å ha mistet ballen til nettopp Sander Berge.

Napoli og Liverpool er dermed i føringen i gruppe E, som ventet, etter halvspilt serie.

Det var synd for den norske landslagsspilleren Sander Berge, som ellers spilte en god kamp på sentral midtbane for belgiske Genk. Han tok noen sugende løp også, som var vriene å stoppe for Liverpool. Men de rodde dette greit i land til slutt.

Og etter 73 minutter var det i hvert fall avgjort. Ballen gikk fra Roberto Firmino til Mohamed Salah - og til Sadio Mané - som lobbet vakkert over keeper til 3–0 Liverpool. Hele angrepsrekka involvert, og game over i Genk. Tre minutter før slutt fikk også Salah sin scoring, denne gangen med høyrebeinet.

Seieren var viktig for Liverpool, som spilte seg inn igjen som favoritt i sin Champions League-pulje.

Genk, som ble utspilt av Salzburg, var en god motstander for Liverpool. De skapte sjanser, men utnyttet dem ikke. To ganger var de alene med keeper Alisson Becker, men avslutningene var for dårlige, rett og slett.

Etter 25 minutter hadde Genk ballen i mål, Mbwana Samata vant duellen med James Milner, og headet fordi Alisson. Men det hadde vært en offside i forkant. Scoringen ble annullert. Etter det skapte ikke Genk stort før helt mot slutten av kampen. Trøstemålet kom i kampens nest siste minutt.

Genk ligger sist i gruppen med et poeng etter tre kamper. Napoli topper med sju poeng foran Liverpool med seks og Salzburg med tre.

