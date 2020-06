MØTER ASSISTENTEN: Pep Guardiola og Mikel Arteta sammen på City-benken i desember 2019. Nå møtes de som managere for hver sin klubb. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Guardiola mistet moren i corona: – Godt å være tilbake til rutinen

Pep Guardiolas mor, Dolors Sala Carrió (82), døde etter å ha blitt smittet av corona-viruset. Nå snakker Manchester City-sjefen om hvordan det er å være tilbake.

Nå nettopp

– Det er godt å være tilbake til rutinen, sa Guardiola på sin pressekonferanse før møtet med Arsenal.

– Alle mennesker vi mister, er viktige. Vi har familier for å være sterke, uttalte City-manageren.

Moren døde i Barcelona, der Guardiola donerte omtrent 12 millioner kroner for å hjelpe til i kampen mot pandemien. Spania har vært blant de verst rammede landene.

Barcelona, Real Madrid, Bayern München og Liverpool var - sammen med Manchester City - blant klubbene som kondolerte Guardiola.

På spørsmål om hans tanker om fotballstart nå, svarte Guardiola ifølge Manchester Evening News:

– Ingen kunne forutse at det ble sånn, selv ikke de beste vitenskapsfolk i verden. Det viktige er folks helse. I Spania, Tyskland og England har de bestemt at vi må spille, og vi skal spille.

– Vi må venne oss til det som spillere og som lag, og vi skal gjøre det så fort som mulig.

Guardiola er likevel bekymret for den fysiske formen til stallen sin. De har trent sammen i tre uker, og nå kommer en tøff periode med ti ligakamper innen slutten av juli. City er også med i FA-cupen, noe som betyr at han vil rotere på laget. City spiller kvartfinale mot Newcastle den 28. juni.

– Vi er klare til å spille én kamp. Men vi er ikke klare tre eller fire dager senere. Hverken vi eller andre lag. Derfor må vi rotere på laget, sa Guardiola på pressekonferansen.

– Vi tilbrakte to uker på sofaen uten å gjøre noe særlig. Derfor er ikke spillerne helt «fit».

– Men vi må fullføre sesongen for å begrense den økonomiske skaden til klubbene, sa Guardiola.

City ligger på 2. plass, men det er 25 poeng opp til ledende Liverpool. I tillegg til å skulle avslutte ligaen og cupen, samt avslutte Champions League-sesongen, avventer Manchester City også dommen CAS (voldgiftsretten for sportssaker) om to års utestengning fra europeiske turneringer.

Publisert: 17.06.20 kl. 11:43

