MÅL OG ASSIST: Arnor Smárason (t.h.) vartet opp med straffescoring og en målgivende i hjemmeseieren mot Mjøndalen. Foto: Heiko Junge

LSK snudde til seier mot Mjøndalen

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm - Mjøndalen 3–2) Lillestrøm tok tre viktige poeng etter å ha snudd 0–1 til 3–2-seier i hjemmemøtet med Mjøndalen.

Nå nettopp

Scoringer av Arnor Smárason og Simen Kind Mikalsen og et selvmål av Joackim Olsen Solberg sørget for at Lillestrøm knep til seg tre svært viktige poeng i hjemmemøtet med Mjøndalen mandag kveld.

Med det tar romerikingene et lite steg vekk fra nedrykksstriden i Eliteserien. LSK står nå med 21 poeng og har seks poeng ned til Stabæk på kvalifiseringsplass (én kamp mindre spilt).

Men det kunne sett svært annerledes ut på Åråsen hvis Mjøndalen hadde hatt en avgjørelse med seg tidlig i oppgjøret. Før to minutter var spilt ble Olivier Occean revet ned i feltet av LSK-stopper Tobias Salquist. Det så ut som et klart straffespark og rødt kort til LSK-stopperen, men dommer Trygve Kjensli vinket spillet videre.

Men Occean var på rett plass kort tid senere da han perfekt styrte et innlegg fra Vetle Dragsnes i mål og sendte Mjøndalen i ledelsen.

Så var det Lillestrøm som fikk medhold i ropene på straffe på Åråsen da Thomas Lehne Olsen gikk i bakken etter 13 minutter. Straffesparket satte Arnor Smárason sikkert i mål bak Julian Faye Lund.

STRAFFESCORING: Her utligner Arnor Smárason for Lillestrøm mot Mjøndalen. Foto: Heiko Junge

Islendingen var igjen involvert kort tid før pause da han prikket et hjørnespark på hodet til Simen Kind Mikalsen. Backens heading ble reddet på streken av Akeem Latifu, men MIF-backens klarering gikk rett i egen målvakt og i nettet.

Lillestrøm økte til 3–1 kort tid etter sidebyttet.Aleksander Melgalvis satte far med ballen inn på Mjøndalens banehalvdel før han sendte en perfekt stikker mot Simen Rafn. Backen slo inn lavt i feltet på første berøring og Mjøndalens Joackim Olsen Solberg styrte ballen i eget nett til 3–1 på Åråsen.

Men bruntrøyene ga ikke opp og igjen var det spisseveteranen som viste seg frem. Innbytter Quint Jansen sendte et innlegg mot bakerste stolpe. Der dukket igjen Occean opp og headet ballen forbi Marko Maric. LSK-keeperen fikk seg en smell i møte med stolpen i redningsforsøket, men fikk bandasjert hodet og fortsatte oppgjøret.

Publisert: 12.08.19 kl. 20:53

