Dommer innrømmer at Mjøndalen ble snytt for straffe: – Hviler et stort ansvar på dommertrioen

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm - Mjøndalen 3–2) Dommer Trygve Kjensli innrømmer at Mjøndalen skulle hatt et tidlig straffespark på Åråsen. Trener Vegard Hansen sliter med å akseptere at dommer ikke så situasjonen.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Alle ser at det er soleklar straffe og det er sannsynligvis rødt kort. Det hviler et stort ansvar på dommertrioen med fjerdedommer å få med seg seg sånne ting. Jeg synes ikke helt at vi ikke kan akseptere at de ikke ser det, sier Mjøndalen-treneren til VG etter 2–3-tapet for Lillestrøm.

Situasjonen Hansen snakker om oppstod før to minutter var spilt på Åråsen. Olivier Occean ble revet i bakken av Tobias Salquist. Dommer Trygve Kjensli vinket spillet videre.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Fra min posisjon så jeg dessverre ingen forseelse. Men når man ser tv-bildene viser det seg at vi går glipp av et straffespark, skriver Kjensli i en SMS til VG.

Hansen sier til VG at Kjensli sa at han ikke så situasjonen da de snakket sammen.

– Ja, det er forklaringen hans. Jeg sa til ham at «det er vel jobben din å se sånne ting?». De fleste andre så det, sier Mjøndalen-treneren.

– Det er klar straffe. Dommeren ser det ikke. Klar straffe og rødt kort. Det hadde blitt et annet kampbilde. Han så ikke den situasjonen og så blåser han straffe for Lillestrøm like etter. Det er merkelig, sier Occean til VG.

Occean og Salquist diskuterte straffesituasjonen i pausen:

Spissveteranen scoret to ganger i møtet med Lillestrøm på Åråsen, men det holdt ikke til seier.

Scoringer av Arnor Smárason og Simen Kind Mikalsen og et selvmål av Joackim Olsen Solberg sørget for at Lillestrøm knep til seg tre svært viktige poeng i hjemmemøtet med Mjøndalen mandag kveld.

les også Lillestrøm anker bot for forsinkelse

– Det var bekmørkt. Det er en dårlig dag. Det er selvfølgelig surt. Vi brukte 50 minutter på å komme inn i kampen, vi gjorde ikke som vi ble enige om, sier Joackim Olsen til VG i pressesonen etter kampen.

På oppfølgingsspørsmålet om hvordan han tror turen hjem til Mjøndalen vil arte seg, svarer han kort og godt blytung.

Med seieren tar romerikingene et lite steg vekk fra nedrykksstriden i Eliteserien. LSK står nå med 21 poeng og har seks poeng ned til Stabæk på kvalifiseringsplass (én kamp mindre spilt).

Smárason sier til VG at alle «vet» at det var veldig viktige poeng.

– Det er viktig å kunne se opp i stedet for nedover (på tabellen). Det var en sykt viktig seier på hjemmebane, sier islendingen til VG i pressesonen etter kampen.

– Jeg synes egentlig vi hadde ganske god kontroll de første 60 minuttene. Vi fikk kampen dit vi ville ha den. Det er litt kjipt at vi de siste 20 til 25 minuttene må ligge og forsvare oss. Det er unødvendig. Vi må bli bedre på å avslutte kampene, tilføyer Smárason.

les også «Pappa Smarason» scorer alltid når han har besøk ...

– Jeg tror det var en fin kamp å se på og er glad for at vi tok tre poeng. Det er tett (mellom lagene) på tabellen. Vi har mer vi må trene på, og så får vi se hva som skjer neste uke, sier Lillestrøm-keeper Marko Maric (23) - med en stor bandasje rundt hodet og et blodig hakk over neseroten.

Det pådro han seg da han skallet hodet i sin høyre stolpe i et desperat forsøk på å hindre Olivier Occeans redusering til 2–3 da det gjenstod 20 minutter.

Publisert: 12.08.19 kl. 20:53 Oppdatert: 12.08.19 kl. 22:26