OPP- OG NEDTURER: Forholdet mellom Paul Pogba og Ole Gunnar Solskjær startet som en drøm, men franskmannen har utviklet seg til et lite mareritt for nordmannen. Foto: OLI SCARFF / AFP

Den endeløse Pogba-sagaen: – Virker som han prøver å provosere Solskjær

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har flere ganger sagt at han ønsker å bygge sitt Manchester United-lag rundt Paul Pogba (26). Men skadene og Instagram-storyene har kommet langt hyppigere enn scoringene for superstjernen.

For ett år siden, i januar 2019, blomstret forholdet mellom en nyansatt Solskjær og en nyfunnet Pogba.

– Det er en sann fryd å jobbe med Ole, strålte franskmannen i et intervju med VG etter å ha bidratt sterkt til 1–0-seieren borte mot Tottenham.

– Jeg har alltid sagt at jeg vil bygge et lag rundt ham, sa Solskjær i april, da Pogba sto med ti mål og seks målgivende pasninger på de 16 første seriekampene under nordmannen.

Starten på noe stort? Tro om igjen. Siden den 13. april har ikke franskmannen scoret et eneste mål for klubben der han er tidenes dyreste signering. Milliardmannen har fortsatt preget overskriftene, men det har handlet om skader, uheldige uttalelser, agentbråk og stadige krumspring på sosiale medier.

– Det har bare vært en lang, kjedelig saga. United har ikke håndtert det bra. Ikke Pogba heller. Det virker som ingen i United, Solskjær inkludert, er sterke nok til å takle det på en besluttsom måte, sier ESPN-journalist Mark Ogden til VG.

– Mangelen på tydelighet rundt skadene, de stadige utsettelsene og følelsen av at mye har skjedd bak ryggen på United, har helt klart vært en flause for dem. Særlig når Solskjær har vært så sterk i sitt forsvar av spilleren, sier Laurie Whitwell, som har skrevet mange dyptpløyende saker om Pogba-sagaen for The Athletic.

Upopulær agent

Det var spekulasjoner rundt Pogba allerede på våren, særlig da Real Madrid-manager Zinédine Zidane åpenlyst flørtet med ham gjennom mediene, men det virkelige startskuddet for sagaen kom da Pogba snakket med reportere i forbindelse med et markedsoppdrag i Tokyo.

– Jeg tror det kan være en god tid for meg med en utfordring et annet sted. Det er noe jeg vurderer, sa han i juni.

I starten av juli kastet agent Mino Raiola bensin på bålet:

– Alle i klubben, inkludert manageren og eierne, kjenner til Pauls ønske om å dra videre. Vi er i en prosess for å gjøre det nå, sa han til The Times, og situasjonen var så anspent at det kort tid før Uniteds avreise til Australia på treningsleir, fortsatt var usikkert om Pogba kom til å bli med.

Men han ble med, trente dedikert og spilte treningskamper uten flere uttalelser i pressen. Det tok Solskjær seg av, han sa at Pogba har «et hjerte av gull», og at han «aldri har vært en bekymring for meg». Det var ikke snakk om å la ham gå.

Likevel forventer de fleste at Pogba drar til sommeren, ikke minst fordi agenten hans har utviklet et anspent forhold til United, som han nylig beskyldte for ikke å være «i kontakt med virkeligheten» og «ikke ha et sportslig prosjekt».

– Forholdet med Raiola er helt iskaldt nå, men United er simpelthen nødt til å klare å forhandle med de største agentene hvis de vil skaffe de beste spillerne, sier Whitwell.

Basketball og bryllup

Pogba leverte to målgivende pasninger i serieåpningen mot Chelsea. Solskjær fikk ros for håndteringen av superstjernen. 26-åringen startet de fire første Premier League-kampene, mistet de to neste med en ankelskade, men var tilbake igjen i 90 minutter mot Arsenal den 30. september.

Siden har han spilt 71 minutter med ligafotball. Etter mye om og men, og diverse bortforklaringer, innrømmet Solskjær i slutten av oktober at Pogbas ankelskade var verre enn antatt, og at han kom til å være ute til desember.

Samtidig underholdt Pogba følgerne sine på Instagram, med humørfylte oppdateringer først fra Dubai, så fra Miami, der han skapte en storm av spekulasjoner ved å legge ut klipp av at han spilte basket med NBA-profil Jimmy Butler. Var han ikke skadet likevel?

– Vi spiller ikke basketball. Jeg ser ikke mange basketspillere takle, vri om og snu anklene sine og trene med knotter under skoene, sa en tilsynelatende ubekymret Solskjær.

Det var ikke siste gang Pogba skulle skape overskrifter gjennom Instagram. For da han fortsatt ikke var tilbake på banen i desember, fortalte Solskjær at Pogba hadde blitt syk. Samtidig la spilleren ut klipp av at han danset med brødrene sine i et bryllup i Frankrike. Han var der med tillatelse fra United og skal ha blitt syk i forbindelse med dette, men det bidro ikke til færre spørsmål.

22. desember var han tilbake i spill med 26 lovende minutter mot Watford. Fire dager senere spilte han en hel omgang. Og den 28. desember forventet alle at han skulle starte borte mot Burnley … men Pogba var ikke engang i troppen.

– Vi følte ikke at det var riktig for ham å delta i dag, forklarte Solskjær i et TV-intervju som fikk Paul Scholes til å reagere.

– Noe må være galt med Pogba, sa United-legenden, og det viste seg at han hadde rett.

For Pogba var ikke med mot Arsenal på første nyttårsdag heller, og Solskjær kom med nedslående nyheter om at spilleren måtte opereres. Han blir ute til midten av februar.

– Timingen på noe av aktiviteten hans på sosiale medier, som basketballen og bryllupet, har skapt enorm frustrasjon fordi det viste klubbens mangel på kontroll, som ble forsterket av at spillerens rehabilitering foregikk utenlands, sier Whitwell.

«Høy» på Instagram

Solskjær har flere ganger gjentatt at han ønsker at spillerne skal tone ned bruken av sosiale medier, og at de skal fokusere på fotballen, men det er en underdrivelse å si at det ikke virker som beskjeden har nådd gjennom hos Pogba.

Han publiserte en rekke bisarre videoer fra operasjonssengen der han – tydelig bedugget – sa at han «vet ikke om jeg er høy eller edru. Jeg føler meg ikke edru».

Torsdag kom nye oppdateringer – denne gangen fra et moteshow.

– Solskjær liker det ikke, men han kan ikke gjøre noe med det. Sånn har den moderne verden blitt. Men det virker som Pogba prøver å provosere Solskjær og United til tider, sier Mark Ogden.

– Hvordan synes du Solskjær har håndtert det i mediene?

– Det er vanskelig. Hvis han går ut og er åpent kritisk mot ham, gir han Pogba og folkene hans en unnskyldning til å slå tilbake. Men en lur manager, eller en sterk en, ville klart å finne en løsning.

Både Ogden og Whitwell er skråsikre på at dette er Pogbas siste sesong i Manchester United. Spørsmålet er hvor han skal dra: Tilbake til Juventus? Til Real Madrid, som ønsket ham i sommer, men der Fede Valverde har seilet opp som et stjerneskudd på midtbanen? Hjem til PSG?

– Han kommer til å være på det første flyet ut av Manchester etter sesongen. Og han kommer ikke tilbake, fastslår Ogden.

Publisert: 18.01.20 kl. 09:38

