NFF vil utvide overgangsvinduet: – Flere klubber kan komme i en ekstrem situasjon

Norges Fotballforbund vil gi toppklubbene mer tid til å kjøpe og selge spillere foran årets sesong.

Bakgrunnen er selvsagt kaoset forårsaket av coronaviruset. Årets første norske overgangsvindu strekker seg fra 9. januar til 1. april.

– Ja, vi ønsker å utvide vinduet, og dette er tatt opp med FIFA, sier direktør i NFFs konkurranseavdeling Nils Fisketjønn til VG.

Sportssjef for Sarpsborg 08 Thomas Berntsen har forståelse for NFFs grep i en ekstremt uoversiktlig situasjon.

– For vår egen del ville jeg sagt «nei, det er ingen sportslig grunn til å utvide vinduet», men vi er i en unntakstilstand der flere klubber kan komme i en ekstrem situasjon når det gjelder likviditet og klubbdrift. Det kan være klubber som blir nødt til å kvitte seg med spillere for å overleve. Vi stiller oss solidarisk til endringer som gagner fellesskapet, sier Berntsen til VG.

Strømsgodset er blant klubbene som sliter tyngst, spesielt siden klubben ikke ble enig med investorene.

– Enten må det tilføres kapital eller så må det selges spillere, uttalte styreleder i Strømsgodset Toppfotball Ivar Strømsjordet til VG da. Daglig leder Dag Lindseth Andersen har bekreftet overfor Eurosport at permitteringer er diskutert.

SARPSBORG-LEDER: Thomas Berntsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

En annen mulighet er at klubber får påvist flere sykdomstilfeller som gjør at man får behov for å hente spillere, påpeker Berntsen.

– I utgangspunktet er det «business as usual» for oss med tanke på det budsjettet vi har. Men det er ikke sånn at jeg kommer drassende med en spiller for et par millioner og sier «han skal jeg har». Jeg sitter rolig i båten, og vi er relativt ferdig. Jeg er fornøyd med troppen, sier Sarpsborg 08-lederen.

All toppfotball er stoppet frem til 15. april, mens Eliteserie-starten er flyttet til begynnelsen av mai.

– Vi har sendt en henvendelse til FIFA vedrørende overgangsvinduet der vi henviste til unntakstilstanden i store deler av Europa, forteller Fisketjønn.

Det er det internasjonale fotballforbundet FIFA som godkjenner overgangsvinduene. NFF har ikke kommet med konkrete forslag om hvor lenge vinduet i Norge bør utvides.

– Det viktigste for oss nå er å være med å ta ansvar for den situasjonen Norge er i, men jeg tenker at det er bra at NFF jobber med dette. Om det er overgangsvinduet eller andre ting, så må vi jobbe for å forberede oss til at vi et eller annet tidspunkt skal tilbake til en normalsituasjon igjen, sier Brann sportslige leder Rune Soltvedt – og legger til at overgangsvinduet ikke står øverst på agendaen nå.

