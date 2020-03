Tottenham ydmyket: Beklaget overfor fansen

(RB Leipzig-Tottenham 3-0, s.lagt 4-0) Et skaderammet Tottenham ble avkledd og utspilt av RB Leipzig i 45 minutter og er ute av Champions League.

Oppdatert nå nettopp

London-laget fikk en verst tenkelig åpning i returoppgjøret i Tyskland.

Allerede i 10. minutt satte kaptein Marcel Sabitzer inn 1-0 etter å ha blitt servert av Timo Werner. Tottenham-keeper Hugo Lloris burde kanskje ha tatt det langskuddet selv om det skrudde utover mot stolpen.

Han burde definitivt fått fingrene på headingen til Leipzig-kapteinen 12 minutter senere.

Da var det Angeliño som utnyttet et halvsovende Tottenham-forsvar og la innlegget som kapteinen headet i mål fra hjørnet av femmeteren.

Timo Werner, som scoret vinnermålet i det første møtet i London, hadde også en ball i mål i 1. omgang, men scoringen ble annullert etter at VAR-juryen slo fast at spissen var i offside da pasningen kom fra Angeliño.

GIKK FORAN: Her har kaptein Marcel Sabitzer akkurat satt inn 2–0-målet til Leipzig. I bakgrunnen «spreller» Hugo Lloris i målet. Foto: ODD ANDERSEN/AFP

Fraløpt

Tottenham hadde ikke så mye å by på de første 45. Fremover ble det tynt, og i eget forsvar ble Tottenham-spillerne tatt på farten gang på gang, og alt for ofte kom et kontringsvillig Leipzig i overtall.

I 2. omgang la Leipzig seg bakpå, tok foten av gasspedalen og forsøkte å ta noen kontringer når sjansen bød seg.

Tottenham kom til noen sjanser, men det ble ikke spesielt farlig før Dele Alli kom til avslutning i 73. minutt. Det så ut som han ble felt i avslutningsøyeblikket, men dommer dømte - av alle ting - frispark mot Alli.

Istedet økte innbytter Emil Forsberg til 3–0 bare noen sekunder etter at han erstattet kaptein Sabitzer. Da var det spilt 87 minutter og igjen var det rot og kaos i Tottenham-forsvaret.

Dermed er tyskerne videre fra åttedelsfinalen.

– Jeg må bare beklage overfor fansen. Det er skuffende å bli slått ut på denne måten, sier Dele Alli i et intervju med BT Sport. Skadesituasjonen vil han ikke bruke som noen unnskyldning.

– Det er gode spillere som vi mangler, men det er ingen unnskyldning. Dette er Tottenham. De som får sjansen må benytte den. Det skjedde ikke i dag.

Neste for Tottenham og Mourinho: Gamleklubben Manchester United søndag.

PS! Ifølge statistikkleverandøren er det bare Aston Villa (42) som har sluppet inn flere mål enn Tottenham (38) av alle Premier League-lagene i alle turneringer siden José Mourinho tok over London-klubben 23. november.

Atalanta tok seg videre med 8–4 sammenlagt over Valencia i tirsdagens andre kamp:

Publisert: 10.03.20 kl. 22:54 Oppdatert: 10.03.20 kl. 23:19

Fra andre aviser