SKJEBNEKVELDEN: Her er Cristiano Ronaldo og Katheryn Mayorga fotografert på nattklubb i Las Vegas den aktuelle kvelden. Foto: FLYNETPICTURES.COM / SPLASHNEWS.COM / FLYNETPICTURES.COM / SPLASHNEWS.COM

Ronaldo stevnet i voldtektssak

Etter noe frem og tilbake er Cristiano Ronaldo nå blitt stevnet i voldtektssaken mot ham. Det melder amerikanske TMZ og nyhetsbyrået AFP.

Oppdatert nå nettopp







For litt over en uke siden ble det rapportert at voldtektssaken mot Juventus-stjerne Cristiano Ronaldo var droppet, men det er ikke tilfellet.

Som VG skrev om også da, ble saken sendt til en annen rettsinstans fordi det ikke var mulig for advokatene å nå Ronaldo med den opprinnelige stevningen, og det er det som nå har skjedd.

Saken er levert en føderal domstol, og fredag ble det, ifølge TMZ og AFP, først sitert av TV 2, levert papirer som sier at Ronaldo er stevnet etter reglene.

Dermed kan rettsprosessen fortsette.

TMZ rapporterer også at Ronaldos team av advokater allerede har svart på stevningen. De har bedt om tillatelse til å sende et 46 siders langt dokument der de antageligvis vil gjøre rede for hvorfor de mener saken bør avvises.

les også Amerikansk advokat får ikke tak i Ronaldo: – Lever som konger

Cristiano Ronaldo er anklaget for voldtekt, men har hele tiden benektet anklagene. VG har tidligere omtalt hvordan fotballspilleren har forsøkt å endre forklaring i saken.

Det var i oktober 2018 at politiet i Las Vegas gjenåpnet saken der en kvinne anklaget Cristiano Ronaldo for å ha voldtatt henne i 2009.

Saken skapte store overskrifter, og aksjene i Juventus falt med 15 prosent.

New York Times hevdet i mars at Juventus ikke kom til å delta i International Champions Cup i USA i sesongoppkjøringen - av frykt for at Ronaldo kunne bli pågrepet av myndighetene som en del av etterforskningen.

Katheryn Mayorga uttalte seg sist høst for første gang om saken. Hun hevdet at hun i 2009 skrev en avtale og fikk tre millioner kroner av Ronaldo for å holde stilt om saken.

les også Nye dokumenter: Ronaldo anklages for triksing med kontrakter

– Jeg har hatt alvorlige sammenbrudd, og gang på gang klandret voldtekten. Jeg klandrer ham, og jeg klandrer meg selv for å ha signert den avtalen, sa den amerikanske kvinnen til Der Spiegel.

Ifølge den nye advokaten hennes, var ikke Mayorgas psykiske tilstand god nok til å signere en taushetserklæring i 2009. Det er bakgrunnen for at det er sendt inn en ny stevning i saken, het det i september 2018.

Publisert: 16.06.19 kl. 13:29 Oppdatert: 16.06.19 kl. 13:43