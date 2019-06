IKKE FORNØYD: Saken mot den tidligere Molde-spilleren er satt på vent. Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim misliker at spilleren ikke møter. Foto: Ådne Husby Sandnes

Gjennomfører ikke ankesaken uten den tidligere Molde-spilleren til stede

Ankesaken mot den tidligere Molde-spilleren som er tiltalt for voldtekt, vil ikke bli gjennomført så lenge han holder seg unna.

Det bekrefter statsadvokaten i Møre og Romsdal overfor VG.

– Vi kan ikke forskuttere med at han aldri møter, men enn så lenge ligger saken i ro med en etterlysning. Det er en alvorlig sak, og vi gjør alt vi kan for å få tak i ham, sier førstestatsadvokat og aktor i saken, Ingvild Thorn Nordheim.

– Kan ankesaken gjennomføres uten at han er til stede?

– Nei, til det er straffepåstanden for streng, svarer hun.

Derfor ble ankesaken utsatt i forrige uke. Den tidligere Molde-spilleren dukket aldri opp da saken mot ham kom opp i Frostating lagmannsrett 12. juni.

Fotballspilleren er etterlyst internasjonalt, men det er ikke begjært pågripelse. Han er heller ikke lovlig stevnet, ifølge hans forsvarer Jørgen Løvdal, noe som betyr at det ikke er straffbart for ham å ikke møte til ankesaken.

Den tidligere Molde-spilleren befinner seg i øyeblikket utenfor Europa og i et land Norge ikke har utleveringsavtale med. Dermed er det heller ikke så lett å pågripe ham.

– Det er påtalemyndighetens ansvar å få ham stevnet. Vi har gått langt i å bistå politiet, sier mannens tidligere forsvarer Mette Yvonne Larsen til VG.

Hun har ikke lenger ansvar for saken ettersom den ble flyttet til et tidspunkt som ikke passet med hennes kalender. Mannens nåværende forsvarer, Jørgen Løvdal, sier til VG at han ikke har noe å tilføye utover Larsens kommentarer.

Eks-Molde-spilleren er tiltalt etter straffelovens paragraf 292, jamfør 291, for seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen.

I Tingretten ble han i august 2018 frikjent for voldtekt, men i sivildelen av saken, der beviskravet er betydelig mindre, ble han dømt til å betale kvinnen en erstatning på 150.000.

Spilleren har hele tiden hevdet sin uskyld. Det var påtalemyndighetene som anket saken.

