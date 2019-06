I OSLO: Ivar Koteng møtte VG på en kafé på Tjuvholmen, hvor han eier en leilighet. Foto: Gisle Oddstad/VG

Koteng etter turbulent RBK-år: – Et teater som du føler deg veldig fremmedgjort i

TJUVHOLMEN (VG) Styreleder Ivar Koteng (59) åpner opp om Rosenborgs fremtidsplaner, Nicklas Bendtner-situasjonen og Kåre Ingebrigtsen-rettssaken. Han anslår at det siste totalt har kostet klubben 10 millioner kroner.

– Jeg syns rettssaken var vanskelig og trasig. Det er et form for teater som du føler deg veldig fremmedgjort i. Jeg har nesten ikke vært i en rettssal før, forteller Koteng.

– Hva legger du i teater?

– Det var en prosedyre og noe jeg ikke var kjent med. Jeg kom inn i en forestilling hvor jeg følte at jeg ikke kjente reglene.

Koteng har vært i Norges hovedstad på noen møter dagen i forveien når han kommer spaserende til morgen-avtalen med VG iført et par sandaler, mørk dongeribukse og en blå T-skjorte. På en kafé på eksklusive Tjuvholmen, like ved 59-åringens Oslo-leilighet, prater han rundt en time om jobben som Rosenborgs styreleder.

Drivkraften

Fjorårets sparking av Ingebrigtsen og Erik Hoftun førte til en heftig mediedekket rettssak i januar, etter at trenerduoen saksøkte klubben for usaklig oppsigelse.

Den omdiskuterte avskjedigelsen, påfølgende rettssaken (som endte med forlik) og de svake resultatene under ledelse av vinter-erstatteren Eirik Horneland har ført til mye kritikk mot Koteng og andre ledere i Rosenborg.

– Generelt er det positivt at folk engasjerer seg. Det er stor interesse. Da jeg gikk inn som styreleder, gjorde jeg meg heller ikke noen tanker om at alt som kom frem skulle komme frem perfekt hver gang – fra mitt perspektiv. Jeg er også flink til ikke å lese mye av det som står, forteller Koteng om hvordan han håndterer røffe tilbakemeldinger fra supportere, eksperter og aviskommentatorer.

PÅ HVER SIN SIDE: Ivar Koteng og Kåre Ingebrigtsen slår av praten mellom slagene i Sør-Trøndelag tingrett i januar. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Etter å ha bygget opp et milliardimperium som næringslivsleder, kan man undre på hvorfor Koteng ønsker å ha den omdiskuterte rollen som RBKs styreleder. Det hadde trolig vært mer behagelig å ha brukt tiden på andre ting.

– Det som driver meg, er å få Rosenborg bedre. Jeg har mye større krav til meg selv enn det du eller andre noen gang kommer til å stille til meg, så det er ikke noe problem. Jeg gjør det fordi jeg syns det er veldig artig i Rosenborg. Det er ingen prestisje. Hvis jeg hadde fått sparken i morgen, hadde det gått helt fint. Den eneste prestisjen jeg har i det, er å gjøre en god jobb, sier 59-åringen, som har hatt toppvervet i Norges største klubb siden 2012.

10-millionerssak

– Er det noen strategiske valg i din periode som styreleder som du ser i ettertid at dere burde gjort annerledes?

– Når du skal gjøre endringer, er du kanskje bestandig litt for sen. Det finnes en menneskelig side i det. Du ønsker jo å lykkes med folkene du har i jobb. Det gjør at m

an kanskje gjør endringer for sent. Det er ikke bare i fotball, men også ellers i livet, forteller Koteng, før temaet blir rettssaken i januar hvor detaljer fra interne prosesser i RBK ble eksponert underveis.

– Jeg tror vi unngikk det mest spesielle, for å si det sånn.

– Hva mener du med det?

– Det var kanskje litt dumt sagt. Vi sluttet jo før vi kom halvveis i rettssaken. Detaljrikdommen hadde blitt større. Det er vel mer det.

– Inngikk dere forliket fordi dere ville få en slutt på at ukjente ting kom frem i offentligheten?

– Det var totaliteten. Risikoen. En ting var om vi vant eller tapte rettssaken. En annen ting var kostnaden ved å drive en rettssak og en eventuell anke. Advokater koster utrolig mye penger, sier Koteng.

– Hva kostet rettssaken dere?

– Hvis vi tar med alt, så er vi på over 10 millioner. Kåre hadde en sparkelønn på tre millioner. Den koster klubben fire millioner med arbeidsgiveravgift og alt. Så kom advokatutgifter og forliket i tillegg.

LØSNINGSORIENTERT: – For å tette gapet må vi først og fremst gjøre det som ikke koster penger, sier Ivar Koteng om avstanden mellom Rosenborg og Europa. Foto: Gisle Oddstad

Horneland med samme bestemmelse

– Tenker du at det er utgifter man må regne med i fotballen, eller?

– Det spesielle er jo at det ble en rettssak. Vi mener jo fortsatt at treneren skal være virksomhetens øverste leder. Det handler om dynamikken og utviklingen av en sportsklubb å gjøre. De fleste andre klubber har jo ikke den bestemmelsen i trenerkontraktene, men de fleste har likevel greid å gå videre etter sparkinger uten en rettssak, sier Koteng.

– Hvis dere teoretisk sett skulle fjernet Horneland nå. Hva ville skjedd?

– Kåre hadde den samme bestemmelsen i kontrakten som Horneland har, at han er virksomhetens øverste leder. Så det som skjer teknisk nå, er at vi lager kortere avtaler. Det tror jeg hele Fotball-Norge er obs på etter rettssaken. Det gjør at perioden du må betale etterlønn, blir kortere. I stedet for å skrive en fireårskontrakt, blir det nå to år.

les også 2018-evalueringen: Over halvparten av RBK-spillerne mener lagkameratene ikke gir alt

– Handlet om penger

– Kortere trenerkontrakt for Horneland ble en konsekvens av rettssaken?

– Ja. Så jeg er ikke så sikker på at Kåre «tok en for laget», slik han påsto. Han sa han gjorde det for stillingsvernet til trenerne. Jeg er litt usikker på om resultatet ble det trenerforeningen ønsket, sier Koteng.

– Mener du at det bare handlet om penger?

– Jeg skal ikke uttale meg om hva det handlet om, men det vi forhandlet om var i alle fall penger. Det er det ingen tvil om.

– Hvordan opplevde du egentlig rettssaken?

– Jeg syns det var trasig. Kåre og Erik er jo folk jeg liker godt. Det er veldig vanskelig, men på den andre siden har du ikke noe valg.

– Hvordan ser du for deg forholdet til Kåre og Erik fremover?

– Jeg har egentlig hatt et ganske tett forhold til dem. Nå er det kanskje ikke sånn at det er et så hjertelig forhold, men jeg tror ikke det er sånn at vi hater hverandre på noe vis. Vi har ikke kontakt, men det er ikke verre enn at jeg vil prate med dem hvis jeg treffer dem, sier Koteng.

Gjør endringer

Onsdag ledet Koteng det Rosenborg internt kaller for «Sportsmøtet». Der diskuterte klubbens mest kompetente menn og kvinner planene for neste sesong.

De innebærer flere endringer. Før 2017 startet Rosenborg på en treårsperiode med et budsjettert overforbruk på rundt 50 millioner kroner. Målet var å ta et steg stort nok til å bringe Champions League-fotball tilbake til Lerkendal.

Nå har trønderne startet prosessen med å skjære ned på kostnader. Ifølge Koteng vil det gå utover noen tiltak rundt A-laget, men i hovedsak vil klubben hente mer bærekraft ved å kutte utgifter på spillersiden.

Justerer strategien

Rosenborg vil også gjøre endringer i måten de tilnærmer seg overgangsmarkedet. I stedet for å signere ferdig utviklede spillere, som 14-millionersmannen Samuel Adegbenro, 15-millionerskaren Anders Trondsen og høyt lønnede Bendtner, vil RBK se oftere mot lokale talenter og hente de beste 19–20-åringene i Skandinavia.

Koteng, som også er styreleder for interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball, opplever at eliteserieklubbene har sakket akterut økonomisk sammenlignet med europeiske konkurrenter. 59-åringen mener det han omtaler som «et økonomisk gap» blant annet skyldes TV-avtalene i utlandet og nordmenns sterke tilknytning til den engelske fotballkulturen.

– For å tette gapet må vi først og fremst gjøre det som ikke koster penger. Vi må jobbe hardt og kompetent. Det går aldri av moten. Vi har masse ting vi kan bli flinkere til. Det er utvikling eller avvikling. Det er så tøft. Det er ikke noe imellom der, sier Koteng.

Avviser Horneland-spekulasjon

«Utvikling eller avvikling»-mantraet er også bakteppet for trener-endringene på Lerkendal. Horneland er mannen trønderne tror kan få laget i den ønskede fysiske forfatningen.

Koteng erkjenner samtidig at han ikke hadde trodd at haugesunderens første periode ville medføre klubbhistoriens svakeste seriestart.

– Jeg forventet en rufsete sesong, men vi fikk en dårligere sesongstart enn jeg hadde forestilt meg. I Rosenborg kan vi ikke spille fotballkamper uten å få trepoengere – men jeg opplever ikke bråk på den måten som du gjerne ser det. Internt har det ikke vært noe spesielt, for vi kan ikke basere en langsiktig strategi på om et skudd går inn eller ut, sier Koteng.

– Det var snakk før Brann-matchen om at det var en skjebnekamp for Horneland.

– Har det ikke bare vært skjebnekamper for ham? spør Koteng med et smil før undertegnede får fullført spørsmålet.

– He-he. Men har det vært noe sannhet i det?

– Nei, nei. Det er bare noe som er laget på utsiden.

Avkrefter Bendtner-klausul

– Det har også vært snakk om at Bendtner har en klausul i kontrakten som vil gi ham en ekstra sum penger hvis han spiller noen kamper til og at det har vært avgjørende for at han ikke får være med lenger. Stemmer det?

– Nei. Det er ikke noe sannhet i det. Jeg kjenner ikke til det, sier Koteng.

– Så det er kun en sportslig vurdering bak at han ikke er med i kamptroppene lenger?

– Ja, det er trenerne som tar ut laget. Vi i styret ble orientert om Bendtner-saken på onsdag. Det er nok sånn at vi har en viss forventning om at han forsvinner ut i sommervinduet, men så er det jo ikke alltid at ting blir som vi tror.

– Bendtner startet jo Rosenborg-karrieren med å bli toppscorer i Eliteserien. Hvordan ser du på tiden hans i klubben?

– Det er som du sier: Prosjektet startet veldig bra. Så har det utviklet seg litt dårligere. Sånn er det. Han er en fantastisk god fotballspiller med en teknikk og en oversikt som vi har sett lite av i norsk fotball, men det er nå som det er, sier Koteng og påpeker at det er treneren som står for de sportslige disposisjonene.

– Ser lyst på fremtiden

Ifølge RBKs styreleder vil ikke en Bendtner-exit medføre at klubbens handlingsrom på spillersiden blir større. Det vil være et ledd i å kutte kostnader.

Samtidig er det ikke slik at klubbens økonomi er dårlig, understreker Koteng. Midlene til det budsjetterte overforbruket de siste årene er blitt hentet fra oppsparte penger i banken.

– Vi ser ganske lyst på fremtiden, forteller Koteng.

– Vi føler at vi har et ansvar for å bringe Rosenborg til et høyere nivå. Fordi vi er nummer én i Norge, er det viktig for norsk fotball, også. I den sammenheng tenker vi langsiktig og har tatt noen valg som en følge av det. Når enkelte blir veldig engasjerte, kan de gjerne tenke over det.

PS: Rosenborg møter Vålerenga på Lerkendal til et TV Norge-sendt oppgjør søndag klokken 20.00.

