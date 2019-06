RADARPAR: Åge Hareide og den danske landslagskapteinen Christian Eriksen under en VM-kvalikkamp i 2017. Foto: Mike Hewitt / Getty Images Europe

Tidligere elever om Hareides Norge-svar: – En god idé!

Tidligere Norge-spillere under Åge Hareide sier et klart ja til den nåværende Danmark-treneren. NFF-sjef Lise Klaveness sier at de ikke har startet jakten på Lars Lagerbäcks etterfølger.

Hareide kommer ikke til å lede det danske landslaget etter EM i 2020. Overfor VG åpner han døren for å overta Norge hvis/når Lars Lagerbäck gir seg. Svensken har også kontrakt over neste års EM.

– Absolutt en god idé for NFF! Han var en strålende trener den korte tiden han var i Rosenborg, melder Frode Johnsen, som altså har hatt Hareide som trener både på klubblag og landslag – og som var en av de mest målrike i Hareides Norge-periode fra 2004 til 2008.

Ole Martin Årst spilte også under Hareide den gang. Han svarer slik når VG spør om Hareide er en god idé som Lagerbäck-erstatter i 2020:

– Så absolutt! Han har skaffet seg erfaring og referanser gjennom jobben i Danmark. Åge bør være en av de «soleklareste» favorittene til jobben med mindre Ståle Solbakken ønsker den. Tommel opp for Åge og Ståle, skriver Årst i en tekstmelding.

Morten Gamst Pedersen, som var en de sikreste kortene under Hareide sist, mener også at Danmark-sjefen er en god trener:

– Åge er flink, og han hadde jo en fin reise med Danmark i VM-kvaliken til Russland - og så et fint VM.

– Dette er jo et spennende landslag, så klarer man å ta det siste steget for å vinne de avgjørende kampene, hadde det vært topp, mener Gamsten.

Vidar Riseth spilte under Åge Hareide både i Rosenborg og for Norge. Han mener at Hareide lærte mye av Norge-perioden, der han var storbruker av spillere og der han kom i hardt vær etter å ha gått gjennom hele 2008 uten seier.

– Åge er en god idé!

– Hvorfor?

– Forrige gang kom han direkte fra klubbfotball og over til en annen hverdag der han ikke var på treningsfeltet hver dag. Det var nytt og lærerikt for Åge. Siden Norge-perioden har han vært i flere klubber og så Danmark-trener. Han har fått justert en del av de tingene som han gjorde i Norge-perioden. Han var mye bedre rustet da han overtok Danmark.

– Hvordan?

– Den gang brukte han enormt mange spillere. Han prøvde ut mange spillere, da får du ikke kontinuitet. Den erfaringen tok han med seg til Danmark, bygde en tropp og hadde troen på den over lang tid. Han har ikke byttet mye. Det tror jeg er viktig. Selv om en spiller har gjort en dårlig kamp, får han sjansen igjen til å rette opp og vise. Jeg tror Åge har lært mye, sier Riseth til VG.

– Jeg husker at han i Rosenborg-tiden hadde en stor kontinuitet med 12–15 spillere spilte hele tiden. Så, da han kom på landslaget, brukte han enormt mange spillere.

Toppfotballsjefen i NFF, Lise Klaveness, svarer slik når VG spør om de er i gang med å lete etter Lagerbäcks erstatter - eller om svensken er aktuell for ny kontrakt:

– Vi forsøker alltid å tenke langsiktig, herunder å ha overordnete planer for rekruttering av trenere på alle nivåer i landslagskjeden. Vi har imidlertid ikke iverksatt noen konkret prosess for A-herrer da Lars er midt i sin periode og laget fortsatt har muligheter for å kvalifisere seg til EM.

Åge Hareide som landslagstrener 2004–2008: 58 kamper-24 seirer-18 uavgjort-16 tap Vis mer vg-expand-down

– Hareide?

– Vi vil uansett ikke kommentere aktuelle trenerkandidater underveis i noen rekrutteringsprosesser.

