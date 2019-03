KLEM: Joshua King og Sergio Ramos klemte hverandre etter kampslutt på Mestalla. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Joshua King forbløffet over Sergio Ramos: – Vi pratet mye

VALENCIA (VG) Joshua King (27) sitter igjen med et helt annet inntrykk av kontroversielle Sergio Ramos (32) enn han forventet.

Nå nettopp







Norges og Spanias største stjerne tegnet seg begge på scoringslisten takket være straffespark i den dramatiske 2–1-kampen i Valencia: King utlignet til 1–1 før Ramos chippet inn vinnermålet for spanjolene fem minutter senere.

– Det var gøy å spille mot ham. Jeg synes jeg klarte meg ganske fint mot en av verdens beste stoppere, sier King om Ramos, som har rykte på seg for å være en kontroversiell spiller med mange skitne triks i ermet.

les også Lagerbäck irritert etter Ramos-spørsmål: – Ikke mitt ansvar

Men det er ikke slik King oppfattet Real Madrid-profilen.

– Jeg trodde faktisk Ramos var en … han er kjent for å være stygg og skitten, men jeg kan ikke huske sist jeg spilte mot en så vennlig stopper. Vi pratet mye under kampen og sånt, sier Joshua King til pressen etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

– Hva snakket dere om?

– Dere får ikke alt. All info får dere ikke! Det var bare bare vennlig, sier King til VG.

Han beskriver alle Ramos’ taklinger som «rettferdige» og kaller ham «en god sportsmann». Likevel røper han at stopperen forsøkte å psyke ham ut før han skulle ta straffespark.

les også Jarstein ombestemte seg på Ramos-straffen

– Ramos prøvde, tror jeg, og David De Gea prøvde å si noe til meg, men jeg lagde ikke noe øyekontakt med noen av dem, sier King, som imponerte lagkamerat Bjørn Maars Johnsen ved å holde hodet kaldt til tross for at 40.000 spanjoler lagde en intens pipekonsert mens han forberedte seg på straffesparket:

Etter 50 minutter kjørte han nærmest karusell med Ramos og ga ham en smakebit av farten sin på kanten.

– Jeg gjør jo sånt uke til uke i Premier League, men å gjøre det mot Ramos … Jeg har sikkert en del «snaps» på telefonen av det, men jeg går ikke rundt og tenker for mye på at jeg løp fra én person én gang, sier den norske spissen, som ga Ramos en stor klem etter kampslutt.

les også Dette er landslagets hotell-hemmeligheter: – Egner seg ikke på tape

Ramos gikk også bort til Martin Ødegaard, som han kjenner fra Real Madrid.

– Han sa ikke noe spesielt. Bare takk for kampen og lykke til. Det er bare helt vanlig hilsing, vi spør hvordan det går, ingen spesielle greier, sier Ødegaard om samtalen med Sergio Ramos.

Han oppsummerer kampen for øvrig på følgende måte:

24.03.19 06:16