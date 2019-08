KLAR FOR KAMP: Stéphanie Frappart, her i forkant av Supercup-oppgjøret i Istanbul onsdag kveld. Foto: UEFA via Getty Images / ALEX CAPARROS HANDOUT / UEFA via Getty Images

I kveld blir Stéphanie Frappart historisk: – Ikke en dag for tidlig

Når dommeren blåser i gang Supercup-kampen mellom Liverpool og Chelsea klokken 21, skrives det historie. Det er nemlig en kvinne som gjør det.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Da blir 35 år gamle Stéphanie Frappart første kvinne som fungerer som hoveddommer i en betydelig kamp i en UEFA-turnering for menn.

– Det er ikke en dag for tidlig for å si det sånn, at vi får en toppdommer på kvinnesiden på det nivået. Det har vært en lang kamp og en lang vei for å nå dit internasjonalt. Det er lenge siden jeg var i verdenstoppen nå, og allerede da hadde vi kvinnelige dommere som dømte høyt opp, så det er på tide.

Det sier Bente Skogvang til VG. Hun er regnet for å være den beste kvinnelige norske dommeren gjennom tidene og har blant annet dømt VM i Sverige i 1995, OL i Atlanta i 1996 og EM i Tyskland i 2001.

I dag jobber hun med å veilede norske dommere.

– Jeg er kjempestolt, og det viser at det går an for andre i Europa og her hjemme å komme seg langt. Jeg vet jeg har vært med å bryte barrierer ved å dømme oppover i divisjonene her i Norge på herresiden. Det stoppet som 4. dommer i det som da het Tippeligaen, men det var krefter som jobbet for oss da, og dette var på 90-tallet. Jeg avsluttet min karriere i 2007, så jeg synes det er på høy tid og er så glad for at andre seg og tenker på samme måte som meg, sier Skogvang.

VG Live kl. 21.00: Liverpool mot Chelsea

les også Carragher skeptisk til Lampard: – Hadde kanskje vært smartere å vente

Også dommersjef i Norges Fotballforbund, Terje Hauge, er enig:

– Det er fullt fortjent og motiverende for alle kvinnelige dommere. Frappart har hatt en meget god sesong og har vist at hun er mer enn god nok til å dømme på dette nivået, uttalte han til VG da Frappart ble annonsert som dommer til Supercup-kampen.

Fått med deg denne?

Frappart får også med seg kvinnelige assistentdommere: Michelle O’Neal fra Irland og Manuela Nicolosi fra Frankrike. De ledet VM-finalen mellom USA og Nederland sist måned.

– Hun har dømt VM-finalen for kvinner og toppkamper i fransk liga, det er nok uvant for engelske lag, men hun er en meget dyktig dommer som holder verdensklasse uansett kamp. Hun er gjennomgående profesjonell. Det vil være et stort press, men samtidig tenker jeg hun er så proff og dyktig at det ikke vil bli et problem, og det håper jeg jo inderlig også.

– Jeg føler meg ganske rolig, for hun er en meget dyktig fotballdommer og jeg gleder meg vanvittig. For det er et historisk og stort øyeblikk.

Publisert: 14.08.19 kl. 18:59 Oppdatert: 14.08.19 kl. 19:10