RØFF BEHANDLING: Martin Ødegaard ble hardt stemplet av en Valencia-spiller og sa tydelig ifra til dommeren. Foto: MANUEL BRUQUE / EFE

Ødegaard ga dommeren skyllebøtte: – Tror han skjønte det i ettertid

VALENCIA (VG) Martin Ødegaard (20) skremte Real Sociedad-fansen da han ble liggende lenge etter å ha blitt stemplet av en Valencia-spiller. Så sa han klart og tydelig ifra til dommeren.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Med ti minutter igjen å spille i La Liga-debuten for Real Sociedad mot Valencia så en ellers svært god kamp ut til å ende i et mareritt for Ødegaard, som ble liggende nede etter å ha blitt taklet stygt av motstanderens venstreback Jaume Costa.

Men dommeren vinket spillet videre, Ødegaard vred seg i smerte, og Valencia fosset i angrep. Kun stolpen sto i veien for at spissen Rodrigo kunne punktert kampen med en 2–0-scoring for hjemmelaget.

les også Ødegaard ut mot spansk VAR: – Mye «smoothere» i Premier League

Da Ødegaard etter hvert kom seg på bena, sendte han en real skyllebøtte i retning Jesús Gil Manzano, mens han holdt den ene skoen sin i hånden som bevis på at han hadde blitt stemplet på foten. I kampens hete var nordmannen tilsynelatende rasende, men etter kampen tok han det hele med et smil.

– Det var for meg soleklart frispark og i hvert fall gult kort. Jeg synes det var klart. Jeg så ikke hva som skjedde etter det, men dommeren fikk det ikke med seg, så da får man godta det, sier Ødegaard til VG etter kampen som ble avgjort på svært dramatisk vis:

– Hvilke gloser var det som gikk i retning dommeren?

– Jeg sa bare ifra om at jeg mente det var et frispark. Han sa han ikke hadde sett det, men jeg tror ut fra måten han snakket på, at han skjønte i ettertid at det burde vært frispark.

Den oversette stemplingen var ikke den eneste dommeravgjørelsen Ødegaard reagerte på i 1–1-kampen på Mestalla. I første omgang fikk han nemlig gult kort for å felle franskmannen Francis Coquuelin ved midtbanen.

les også Straffedrama på overtid i Ødegaards debut for Real Sociedad

– Jeg tenker at det ikke var noe gult kort, sier Ødegaard, som lo og ristet på hodet da han mottok det.

– Det var den første situasjonen jeg var involvert i. Jeg strekker ut benet og han faller veldig lett. At det er gult kort, det skjønner ikke jeg, men sånn er det.

– Da var det kanskje karma at Coquelin ble utvist på overtid?

– Ja, det kan du si, ler Ødegaard, som oppsummerte kampen slik i møte med norsk presse:

Det var en merkedag i karrieren hans, trolig den første av mange La Liga-kamper fra start, men drammenseren virket aldri preget av hverken debutnerver, forventningspress eller over 40.000 tilskuere på mektige Mestalla.

– Jeg var ikke noe veldig nervøs. Jeg var spent, som vanlig før kamp, det var selvfølgelig en stor anledning, men det er fotball, det er gøy, og det må man nyte. Det blir ikke noe bedre enn å spille fotball på sånne stadioner i sånne kamper som dette, avslutter debutanten før han går inn i spillerbussen i den spanske sommernatten.

Neste kamp er borte mot nyopprykkede Mallorca neste søndag klokken 17.00.

Publisert: 18.08.19 kl. 15:14

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post