Solskjær svarer på Raiolas United-slakt: – Ikke agentens spiller

MANCHESTER (VG) Den berømte agenten til Paul Pogba (26) og Erling Braut Haaland (19) har kommet med brutale uttalelser om Manchester United. Ole Gunnar Solskjær (46) antyder at han har snakket med spilleren sin om det.

Mino Raiola er i fyr og flamme om dagen. Etter å ha bidratt til Haalands mye omtalte overgang til Borussia Dortmund, fyrte han løs mot påstander fra Manchester United i et intervju med The Telegraph.

Deretter langet han ut mot klubben til sin mest berømte klient, Paul Pogba:

– Pogbas problem er Manchester United. Det er en klubb som ikke er i kontakt med virkeligheten, og som ikke har et sportslig prosjekt.

– Jeg ville ikke sendt noen av mine spillere dit. De ville ødelagt selv Diego Maradona, Pelé og Paolo Maldini, sier Raiola i et intervju med den italienske avisen La Repubblica.

Raiola-tiraden ble et tema på Solskjærs pressekonferanse i forkant av lørdagens FA-cupkamp mot Wolverhampton, som Paul Pogba går glipp av på grunn av en fersk ankelskade som krever operasjon.

– Jeg kan snakke med Pogba om det, sier Solskjær om Raiola-uttalelsene.

– Jeg synes ikke jeg burde snakke med agenter eller om agenter som snakker om oss, men Pogba er vår spiller. Agenter ansettes av spillere, ikke motsatt. Det er ikke «agentens spiller», det er «vår spiller», sier nordmannen og fortsetter:

– Jeg trenger ikke å snakke med dere om hva jeg og Pogba snakker om. Det blir mellom oss.

Her forteller Erling Braut Haaland om forholdet til Mino Raiola:

Han svarer kontant «nei» på spørsmål om agenter burde uttale seg om klubber slik Raiola gjør.

På spørsmål om Pogba snart burde bryte stillheten, etter endeløse spekulasjoner om fremtiden hans, som ikke blir mindre av agentens stadige utspill, svarer Solskjær:

– Jeg tror snakkingen hans burde foregå når han kommer tilbake på banen. Det viktigste er at vi sørger for at han blir frisk igjen.

Pogba kommer trolig til å være ute i «tre eller fire uker» med sin andre ankelskade for sesongen. Franskmannen har bare spilt 71 minutter for Manchester United siden september.

